Scuole Calcio Elite: prorogata al 30 maggio la scadenza per l'invio della documentazione

La Spezia - A seguito dell'interruzione dell'attività sportiva causata dall'evoluzione dell'emergenza sanitaria, in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n° 2 del Settore Giovanile e Scolastico della corrente stagione sportiva, al fine di ottemperare a quanto previsto dalle fasi di controllo dei requisiti necessari al Élite in corso, la scadenza del 10 maggio per la presentazione della documentazione finale è stata prorogata al 30 maggio.

Il settore giovanile e scolastico informano le Società che stanno seguendo il percorso di riconoscimento come Scuole di Calcio Elite, che le strutture periferiche del Settore Giovanile e Scolastico, rappresentate dal Coordinatore Federale Regionale SGS e dal Delegato Regionale dell'Attività di Base SGS, hanno già attivato gli opportuni incontri in modalità a distanza per supportare il processo e sono a disposizione per fornire tutti i chiarimenti richiesti.