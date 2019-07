Rivasamba, ufficiale l'organigramma tecnico del Settore Giovanile

Sestri Levante - E' stato ufficializzato poco fa dal Rivasamba, per il quarto anno consecutivo prima Scuola Calcio d'elitè FIGC del Tigullio, l'organigramma tecnico per quanto riguarda la stagione 2019/2020 per il Settore Giovanile. Confermati i mister Avellino Giorgio, Baldassare Roberto, Bregamte Agostino, Carli Valerio, Cavallero Pino, Cesaretti David, Ghio Luca, Grigatti Simona, Groppo Alessandro, Longinotti Francesco e Vottero Marco, mentre salutano il club “calafato” Valente, passato al Santa Maria del Taro, Molinario Vittorio, Paolo Grazia, approdato al Ri Calcio, Fabio Ghiorzo, passato nelle file della Sampdoria, Carli Davide, nuovo mister della formazione Under 17 della Lavagnese, Rondanina Riccardo, Borella Federico e Costantini Giuseppe. I preparatori dei portieri del Settore Giovanile saranno Motto Marco e Barbieri Riccardo, mentre per la Scuola Calcio Pollina Franco e Barcella Marco. Il preparatore tecnico dei Pulcini – Esordienti è Avellino Giorgio mentre Grigatti Simona ricoprirà il ruolo di preparatore motorio della Scuola Calcio. La presentazione ufficiale avverrà alle ore 18:00 di domenica 1 settembre durante l'incontro di tutte le leve del Settore Giovanile.