Risultati Juniores Nazionale, la Fezzanese espugna Ponsacco e mantiene la vetta

La squadra di mister Bonati mantiene un punto di vantaggio sulla Sanremese che cala il tris al Viareggio fanalino di coda. Ghivizzano supera di misura la Lavagnese di Tornar. Savona vince con il Real Forte Querceta e lo aggancia in classifica

La Spezia - Continua l'ottimo periodo della Juniores Nazionale della Fezzanese che si impone in casa del Ponsacco con il finale di 1 - 2 e mantiene la testa della classifica. In rete Frolla con la sua nona marcatura stagionale, pareggio momentaneo di Lazzaretti, gol della vittoria per la squadra di mister Bonati del centrocampista Leonardo Cidale. Sanremese seconda con il tris al Viareggio. Un gol di Biagi permette al Ghivizzano di battere la Lavagnese di mister Tornar e tenersi il terzo posto. Il Savona si impone in casa del Real Forte Querceta e lo aggancia in classifica. Tripletta di Mallozzi e il Tuttocuoio batte il Sestri Levante



Risultati XV giornata Juniores Nazionali Girone F



Ghivizzano - Lavagnese 1 - 0 (Biagi)

Massese - Seravezza Pozzi

Ponsacco - Fezzanese 1 - 2 (Lazzaretti; Frolla, Cidale)

Real Forte Querceta - Savona 1 - 2

Sanremese - Viareggio 3 - 1

Sestri Levante - Tuttocuoio 0 - 3 (Mallozzi, Mallozzi, Mallozzi)

Riposo: Ligorna



Classifica: 29 Fezzanese, 28 Sanremese, 27 Ghivizzano Borgo a Mozzano, 25 Seravezza Pozzi, 24 Savona, 24 Real Forte Querceta, 21 Ligorna, 18 Ponsacco, 14 Massese, 12 Tuttocuoio, 10 Sestri Levante, 10 Lavagnese, 9 Viareggio.