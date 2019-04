Risultati Juniores Nazionale, il Savona vince il Girone F

Pari per la Fezzanese che chiude al secondo posto e si qualifica ai Play - Off. Seravezza terzo con la vittoria a Ponsacco. Forte Querceta batte Viareggio: è quinto. Sanremese impatta con Tuttocuoio, Massese chiude con una vittoria sul Sestri Levante

La Spezia - Termina oggi il campionato Juniores Nazionale. Il Girone F vede l'affermazione del Savona che nel decisivo match di Genova contro il Ligorna vince in goleada calando la "manita". Per gli "Striscioni" il successo vale l'accesso agli Ottavi di Finale della Fase Nazionale. Pareggio per la Fezzanese in casa del Ghiviborgo: gli spezzini neo promossi chiudono al secondo posto qualificandosi ai Play - Off del Girone F. Terza piazza per il Seravezza Pozzi che vince in casa del Ponsacco. Sanremese pari a reti bianche con il Tuttocuoio. La Massese chiude con una vittoria superando il Sestri Levante. Real Forte Querceta quinto vincendo di misura il derby con il Viareggio.



Risultati XXV giornata Juniores Nazionale Girone F



Ghiviborgo - Fezzanese 1 - 1 (51° Rossi, 71° [Rig.] Campagni)

Ligorna - Savona 1 - 5 (13' e 82' Dapelo, 22' Guaye, 40' [Rig.] Olanda, 53' Zola, 87' Barisone)

Massese - Sestri Levante 2 - 1 (Bonni, Gonzalon; )

Ponsacco - Seravezza Pozzi 1 - 2

Real Forte Querceta - Viareggio 2 - 1

Sanremese - Tuttocuoio 0 - 0

Riposo: Lavagnese



Classifica: Savona 52, Fezzanese 49, Seravezza Pozzi 48, Ghiviborgo 46, Real Forte Querceta 43, Ligorna 43, Sanremese 36, Ponsacco 31, Massese 26, Tuttocuoio 25, Sestri Levante 19, Lavagnese 12, Viareggio 11