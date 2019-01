Risultati Juniores Nazionale, Saporiti decide il big match Fezzanese - Sanremese

La capolista di mister Bonati allunga a +4 dalle inseguitrici. Seravezza secondo con il poker al Sestri Levante. Savona si scatena con cinque reti al Ponsacco, Ligorna di misura su Ghiviborgo. Massese sbanca campo del Viareggio. La classifica

La Spezia - Va alla Fezzanese il big match di giornata contro la Sanremese seconda in classifica: decide l'eurogol di Saporiti al 45° del primo tempo. I giovani "Verdi" ora a +4 dai matuziani secondi raggiunti dal Seravezza che cala il poker sul Sestri Levante. Manita invece per il Savona ai danni del Ponsacco con finale di 5 - 1. Gran successo per il Ligorna che supera di misura il Ghivizzano Borgo a Mozzano. Sul fondo classifica importante la vittoria per 1 - 3 della Massese in casa del Viareggio. Nel posticipo delle 16:30 il Real Forte Querceta si impone di misura in casa della Lavagnese del mister spezzino Claudio Tornar.



Risultati XV giornata Juniores Nazionale Girone F



Fezzanese - Sanremese 1 - 0 (45° Saporiti)

Ligorna - Ghiviborgo 1 - 0 (Boggiani)

Savona - Ponsacco 5 - 1 (Pregliasco, Giorgi, Giorgi, Dapelo, Pregliasco; )

Seravezza Pozzi - Sestri Levante 4 - 0

Viareggio - Massese 1 - 3 (Gandini; )

Lavagnese - Real Forte Querceta 0 - 1

Riposo: Tuttocuoio



Classifica: 32 FEZZANESE, 28 Seravezza Pozzi, 28 Sanremese, 27 Ghivizzano Borgo a Mozzano, 27 Savona, 27 Real Forte Querceta, 24 Ligorna, 20 Massese, 18 Ponsacco, 12 Tuttocuoio, 10 Sestri Levante, 10 Lavagnese, 9 Viareggio