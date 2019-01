Risultati Juniores Nazionale, Fezzanese capolista solitaria

Poker dei ragazzi di mister Bonati al Real Forte Querceta e grazie al pareggio nello scontro diretto Seravezza - Sanremese arriva il primato in classifica. Savona batte Ghivizzano Borgo a Mozzano. Tris Ligorna alla Lavagnese, Ponsacco poker

La Spezia - Riparte con la prima giornata di ritorno il campionato Juniores Nazionale. Una grande Fezzanese cala il poker contro il Real Forte Querceta ex capolista e si prende la vetta solitaria della classifica. Per gli spezzini di Bonati sblocca Cidale, poi doppietta di bomber Frolla e infine sigillo di Caridi. Classifica comunque cortissima con Seravezza Pozzi e Sanremese che pareggiano nello scontro diretto e inseguono ad un punto. A due punti dalla vetta con il team di Forte dei Marmi anche il Ghivizzano Borgo a Mozzano battuto per 2 - 1 dal Savona. Il Ligorna si impone con un tris in casa della Lavagnese di mister Claudio Tornar. Ponsacco, prossimo avversario dei "Verdi" spezzini, cala il poker in casa del Viareggio. Tuttocuoio di misura sulla Massese, ha riposato il Sestri Levante.



Risultati 13° Giornata Juniores Nazionali Girone F



Fezzanese - Real Forte Querceta 4 - 0 (24° Cidale, 30° e 33° Frolla, 59° Caridi)

Lavagnese - Ligorna 1 - 3 (Dondero; Vulpes, Boggiani, Molfetta)

Savona - Ghivizzano Borgo a Mozzano 2 - 1

Seravezza Pozzi - Sanremese 1 - 1 ( ; D'Amico)

Tuttocuoio - Massese 1 - 0 (Interdonato)

Viareggio - Ponsacco 1 - 4

Riposo: Sestri Levante



Classifica: 26 Fezzanese, 25 Seravezza Pozzi, 25 Sanremese, 24 Ghivizzano Borgo a Mozzano, 24 Real Forte Querceta, 21 Ligorna, 21 Savona, 18 Ponsacco, 14 Massese, 10 Sestri Levante, 10 Lavagnese, 9 Viareggio, 9 Tuttocuoio