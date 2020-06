Rege Cambrin: "Non so quante società potranno attuare il protocollo FIGC"

Il vice presidente del Don Bosco Spezia critico sul protocollo attuativo richiesto della FIGC. "Non so quanti presidenti/legali rappresentati vorranno assumersi tale onere"

"Ho preso visione del protocollo attuativo emanato dalla FIGC relativamente alle attività dilettantistiche." - dichiara il vice presidente del Don Bosco Spezia Calcio Euro Rege Cambrin - "Pur nel massimo rispetto della sicurezza, fattore imprescindibile, non so quante società siano in grado di attuare praticamente il protocollo e soprattutto quanti presidenti legali rappresentanti vogliano assumersi tale onere."



Sono queste le impressioni del dirigente salesiano dopo la visione del protocollo attuativo della FIGC. Rege Cambrin conclude così: "Tralascio volutamente ,in quanto non rilevanti nei confronti della salute dei ragazzi,tutti i maggiori costi a carico, purtroppo, delle società."