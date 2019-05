Real Fieschi, Eugent Zeka nuovo responsabile del Settore Giovanile

Cogorno - Real Fieschi A.S.D. annuncia ufficialmente che, per la stagione 2019-2020, la carica di Responsabile Settore Giovanile sarà affidata a Eugent Zeka, già allenatore della Leva 2010 e con alle spalle esperienze con Entella, Sestri Levante nonché in Serie A albanese.



Zeka è stata una scelta prioritaria di Giacomo Gandolfo che, per impegni lavorativi, non potrà continuare il doppio impegno di Responsabile e Calciatore. A Giacomo tutti i più grandi e sentiti ringraziamenti per il senso di responsabilità, la disponibilità e la dedizione nel traghettare e gestire con impegno una situazione difficile e nell'aver ottenuto, insieme ai suoi Mister, ottimi e lusinghieri risultati. Ad Eugent il più grande in bocca al lupo ed augurio di buon lavoro.