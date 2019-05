Rappresentativa Provinciale: i convocati per il torneo delle Delegazioni

La Spezia - Un nuovo appuntamento sul campo attende la Rappresentativa Giovanissimi Provinciale della Delegazione della Spezia. La selezione di Rossi Paolo sarà impegnata dal 24 al 26 maggio al Torneo Regionale delle Delegazioni di Albenga (SV), manifestazione alla quale prenderanno parte le sei Delegazioni, ovvero Savona, Imperia, Genova Levante, La Spezia, Chiavari, Savona e Genova Ponente. I ragazzi di mister Paolo Rossi, che ricordiamo sono stati inseriti nel triangolare B insieme alle Delegazioni di Genova Ponente e Savona, faranno il loro esordio nella giornata di venerdì 24 maggio contro la Delegazione Provinciale Genova Ponente, partita che si disputerà sul terreno del campo sportivo “Annibale” di Albenga alle ore 17:15. I convocati: Banti Nicola, Mazza Gabriele, Zanca Luca ( Arci Pianazze ), Bisogno Lorenzo, Dido Nicolò, Manfrone Giovanni ( Canaletto Sepor ), Carpentieri Filippo ( Ceparana Calcio ), Petacchi Niccolò ( Colli Ortonovo ), Aluisini Giacomo, Gigante Daniele, Ugolini Massimo ( Don Bosco Spezia Calcio ), Bucchioni Tommaso, Colaiuta Giancarlo ( Follo Calcio 2012 ), Lagaxio Lorenzo, Pozzi Federico, Tiscornia Francesco ( Levanto Calcio ), Trivelloni Thomas ( Mamas Giovani ), Iacob Alexandru ( Tarros Sarzanese ). Questo lo staff: Dirigente Responsabile: Silvio Pampaloni; Dirigente Organizzativo: Gandolfo Torre; Selezionatore: Paolo Rossi; Collaboratore Tecnico: Marco Biloni; Collaboratore: Carlo Paganini; Magazziniere: Lorenzo Conti. Di seguito il programma completo.





1° giornata, venerdì 24 maggio

Triangolare A

Imperia – Chiavari, Annibale Riva di Albenga ore 16:30

Riposa: Genova Levante

Triangolare B

Genova Ponente – La Spezia, Annibale Riva di Albenga ore 17:15

Riposa: Savona



2° giornata, sabato 25 maggio

Per ciascun Triangolare: la squadra che ha riposato giocherà contro la perdente della prima gara o, in caso di pareggio, contro la squadra prima nominata dell'accoppiamento della prima gara, con il seguente programma:

Triangolare A

Genova Levante – Perdente 1° giornata,, Annibale Riva di Albenga ore 9:30

Riposa: vincente 1° giornata

Triangolare B

Savona – Perdente 1° giornata, Annibale Riva di Albenga ore 10:45

Riposa: vincente 1° giornata



3° giornata, sabato 25 maggio

Per ciascun Triangolare: incontri da stabilire in relazione agli accoppiamenti della 2° giornata, con il seguente programma:

Triangolare A

Vincente 1° giornata – Genova Levante, Annibale Riva di Albenga ore 16:00

Riposa: perdente 1° giornata

Triangolare B

Vincente 1° giornata – Savona, Annibale Riva di Albenga ore 17:15

Riposa: perdente 1° giornata



Finale in programma domenica 26 maggio al Campo Sportivo Annibale Riva di Albenga alle ore 11:00