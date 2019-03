Rappresentativa LND Under 18: convocati Frolla e Saporiti della Fezzanese

L'attaccante e il fantasista dei "Verdi", entrambi classe 2001, dal 1° al 3 Aprile al raduno a Egna (BZ). Ieri la riunione dei tecnici delle Rappresentative Nazionali LND a Roma

La Spezia - Ieri a Roma nella sede della Lega Nazionale Dilettanti si è tenuta la consueta riunione tecnica mensile a cui hanno partecipato lo Psicologo dello Sport e il Preparatore Atletico delle Rappresentative Nazionali LND Aldo Grauso e Stefano Taparelli, i selezionatori della D, Under 18, U17, U16 e U15 Tiziano De Patre, Salvatore D’Urso, Calogero Sanfratello e Andrea Albanese. Con l’introduzione negli ultimi anni delle Rappresentative che coinvolgono i ragazzi nelle fasce di età più complesse sono emerse nuove necessità di approccio al lavoro da parte degli staff tecnici. In tal senso si è dimostrata fondamentale la collaborazione con lo psicologo dello sport del Coordinamento Staff Sanitario LND Aldo Grauso, all'interno del progetto di Educazione allo Sport. Grauso ha aperto la riunione affrontando gli stili comunicativi più idonei, con particolare riferimento all’importanza di un’efficace comunicazione non verbale, le dinamiche di gruppo nei vari stages e raduni, e le diverse differenze psicoevolutive dei giovani calciatori, dall’ Under 15 all’Under 19. Un cruciale momento di riflessione per gli allenatori delle Rappresentative per favorire l’integrazione, la relazione e lo spirito di squadra dei tanti ragazzi che vestono la maglia della LND. Il focus dell’incontro si è poi spostato sulla parte prettamente sportiva. Gli allenatori hanno compiuto un’analisi tecnica sull’andamento della Viareggio Cup e del Torneo Città di Arco che hanno visto ben figurare la Rappresentativa Serie D e l’Under 17. L’ultima parte del confronto ha riguardato la programmazione del monitoraggio delle partite che le 73 Rappresentative disputeranno al prossimo Torneo delle Regioni in programma dal 12 al 19 aprile sui campi del Lazio. La riunione si è chiusa con l’intervento del Preparatore Atletico Stefano Taparelli per dare organicità alla calendarizzazione degli impegni delle Rappresentative Nazionali.



Rappresentativa LND Under 18: Dal 1 al 3 aprile il raduno a Egna (Bz)



Dopo aver vinto il Torneo Caput Mundi lo scorso 22 febbraio la Rappresentativa Nazionale Under 18 torna al lavoro dal 1 al 3 aprile sul campo del Centro Federale Territoriale di Egna (Bz). Ventitré calciatori classe 2001 e un 2000 appartenenti ai club di Serie D e dei sodalizi regionali saranno impegnati in tre giorni di allenamenti sotto gli occhi attenti di mister Tiziano De Patre e del suo staff. Lo stage si concluderà con un’amichevole in programma mercoledì 3 aprile alle 14.30 con la Rappresentativa Juniores del CPA Bolzano. La gara sarà uno degli eventi principali dei festeggiamenti per i 60 della Lega Nazionale Dilettanti, un vero proprio Road Show che farà tappa mercoledì proprio al Centro Federale Territoriale di Egna.



Programma



Lunedì 1 aprile



Entro le ore 12.00 raduno presso Hotel Andreas Hofer – Via Delle Vecchie Fondamenta, 21/23 – Rgna (Bz)



pomeriggio – allenamento



Martedì 2 aprile



ore 10.0 – allenamento



ore 16.00 - allenamento



Mercoledì 3 aprile



ore 14.30 - amichevole vs Rappresentativa Juniores CPA Bolzano







I CONVOCATI



Portieri: Leonardo Keber (Mestre), Alessio Trombetta (Anzio), Riccardo Formentoni (Vis Nova Giussano).



Difensori: Giuseppe Palmiero (Reggio Audace), Lorenzo Chiti (Aglianese), Giovanni Pio Alfano (Olympic Rossanese), Paolo Roani (Pontinia), Cristian Fabiani (S. Nicolò Notaresco), Niccolò Monti (Recanatese), Francesco Marzocchi (Forlì).



Centrocampisti: Giovanni Bosco Blando (S. Nicolò Notaresco), Andrea Aragoni (Porta Romana Oltrarno), Edoardo Iannoni (Savio), Giuseppe Staiano (Sporting Trestina), Gaetano Vitale (Sorrento), Lorenzo Putti (Aprilia), EDOARDO SAPORITI (FEZZANESE), Matteo Trevisan (’00-Trento).



Attaccanti: Gabriel Omar Buongarzoni (Anzio), Luca Cicconetti (Tolentino), Manuel Wachtler (Brixen), Filippo Fassina (Giorgione), Andrea Spoletini (Lodigiani), FRANCESCO FROLLA (FEZZANESE)



Staff Tecnico/Dirigenziale



Saverio MIRARCHI Capo Delegazione

Tiziano DE PATRE Allenatore

Sergio ARNOSTI Allenatore in 2°

Bruno FEDERICI Preparatore dei Portieri

Stefano TAPARELLI Preparatore Atletico

Gianfranco TOSONI Collaboratore Tecnico

Antonio AMMENDOLIA Medico

Andrea BONETTO Fisioterapista

Walter CIOLLI Magazziniere

Barbara COSCARELLA Segreteria



L.G.