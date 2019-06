Quasi pronto il nuovo campo sintetico del Borgo

Ameglia - Imminente ormai al centro sportivo “Il Borgo” di Ameglia la chiusura dei lavori per il passaggio del campo principale, quello a sette, dal manto in sintetico precedente a quello di ultima generazione. L’azienda bergamasca che ha proceduto, già da tempo esperta in campo calcistico e basti dire che è ad esempio intervenuta presso l’ Inter ad Appiano Gentile-Co, ha operato la sostituzione nel volgere d’una settimana nonostante il gran caldo appena scoppiato.

Stagione calcistica nuova, campo nuovo dunque, per la Scuola calcio del Borgo Foce Magra A.F. e i suoi “calciatori novelli” che nell’annata 2019/20 andranno dalla categoria dei Pulcini ai più piccini. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere ai numeri di cellulare 347 – 8923741 e/o 328 – 3142245.

Previsti prossimamente inoltre alcuni interventi anche agli altri due campi della struttura, quelli a cinque, più che altro per adibirli esclusivamente al calcio.