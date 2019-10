Pulcini, le formazioni iscritte al torneo provinciale

La Spezia- La Spezia - La Delegazione provinciale della Spezia ha reso note le società iscritte ai prossimi tornei provinciali riservati alla categorie degli Pulcini. Per il torneo dei Pulcini I° anno, ovvero l'annata dei 2010, risultato iscritte le formazioni dell'Arci Pianazze, Arci Pianazze squadra B, Calcio Nave, Canaletto Sepor, Canaletto Sepor squadra B, Ceparana Calcio, Ceparana Calcio squadra B, Club Levante, Club Levante squadra B, Club Levante squadra C, Colli Ortonovo, Colli Ortonovo squadra B, Don Bosco Spezia Calcio, Don Bosco Spezia Calcio squadra B, Follo Calcio, Luni Calcio. Magra Azzurri, Mamas Giovani, Santerenzina, Santerenzina squadra B, Spezia Calcio, Spezia Calcio squadra B, Tarros Sarzanese, Tarros Sarzanese squadra B. Per il torneo Pulcini II° anno, ovvero l'annata dei 2009, al via le formazioni dell'Arci Pianazze, Arci Pianazze squadra B, Brugnato, Calcio Nave, Canaletto Sepor, Canaletto Sepor squadra B, Canaletto Sepor squadra C, Ceparana Calcio, Ceparana Calcio squadra B, Club Levante, Club Levante squadra B, Colli Ortonovo, Colli Ortonovo squadra B, don Bosco Spezia Calcio, Don Bosco Spezia Calcio squadra B, Don Bosco Spezia Calcio squadra C, Follo Calcio, La Foce, La Foce squadra B, Luni Calcio, Magra Azzurri, San Lazzaro Lunense, Spezia Calcio, Spezia Calcio squadra B, Tarros Sarzanese, Tarros Sarzanese squadra B, Tarros Sarzanese squadra C e Valdivara 5 Terre. I due tornei inizieranno nel fine settimana del 19 e 20 ottobre.