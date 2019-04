Prosegue col "Maccione" la serie dei tornei nazionali del Follo

Al Don Bosco Spezia il Memorial “A. Vaccarone”, a cui hanno partecipato venti squadre da tutta Liguria e Toscana, ora col “Luciano Maccione” (domenica 14/ 4) entrano in scena nel ricco programma di tornei giovanili nazionali allestito dal Follo Calcio i club professionistiche; che come noto giocheranno a parità di e non sotto leva, nonché disputeranno delle amichevoli “parallele”, coi pari età follesi. La società biancoblu di solo “vivaio” ha previsto peraltro per questa serie di tornei la possibilità di abbonarsi.

Ma vediamo quello che è il calendario del “Maccione”, dedicato a colui che fu imprenditore di successo e presidente di un Lions Club locale, nonché attivissimo nello stesso campo calcistico ove per esempio presiedette il Canaletto: si gioca ovviamente, su due campi, alla Cittadella dello Sport follese…

Girone A - Bologna, Capezzano Pianore, Virtus Comeana / Girone B - Carrarese, Feralpi Salo', Gattatico / Girone C - Atletico Porcari, Este, Genoa / Girone D - Chievo, Follo, Lucchese.

Ore 9.30 Bologna-Capezzano ed Este-Porcari, 10 Carrarese-Gattatico e Lucchese-Follo, 10.30 Capezzano-Comeana e Porcari-Genoa, 11 Gattatico-Feralpi e Follo-Chievo, 11.30 Comeana-Bologna e Genoa-Este, 12 Feralpi-Carrarese e Chievo-Lucchese.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.45, semifinali e finali in 3 gruppi con le prime quattro e le quattro seconde più le quattro terze. Premiazioni previste per 18.15 circa.