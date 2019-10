Primi Calci e Piccoli Amici, ecco le formazioni iscritte

La Spezia- La Delegazione provinciale della Spezia ha reso note le società iscritte ai prossimi tornei provinciali riservati alla categoria dei Primi Calci e Piccoli Amici. Nel torneo riservato alla categoria dei Primi Calci I° anno, ovvero l'annata dei 2012, sono iscritte le formazioni dell'Arci Pianazze, con tre formazioni, Borgo Foce Magra Ameglia, Brugnato, Canaletto Sepor, con due formazioni, Club Levante, con due formazioni, Colli Ortonovo, con due formazioni, Don Bosco Spezia Calcio, con due formazioni, Follo Calcio, con tre formazioni, Luni Calcio, Magra Azzurri, Mamas Giovani, Santerenzina, Tarros Sarzanese, con due formazioni, e Valdivara 5 Terre. Per il torneo Primi Calci II° anno, ovvero l'annata dei 2011, al via le formazioni dell'Arci Pianazze, con tre formazioni, Borgo Foce Magra Ameglia, Calcio Nave, Canaletto Sepor, con tre formazioni, Club levante, con due formazioni, Ceparana Calcio, con due formazioni, Colli Ortonovo, Don Bosco Spezia Calcio, con tre formazioni, Follo Calcio, con tre formazioni, la Foce, Luni Calcio, Primavera Nicolisola, Santerenzina, Tarros Sarzanese, con due formazioni, e Valdivara 5 Terre, con tre formazioni. Al torneo Piccoli Amici I° anno, ovvero l'annata dei 2014, sono iscritte le formazioni dell'Arci Pianazze, con due formazioni, Borgo Foce Magra Ameglia, Canaletto Sepor, Ceparana Calcio, Club Levante, Colli Ortonovo, Don Bosco Spezia Calcio, Luni Calcio e Tarros Sarzanese. Ed infine al torneo dei Piccoli Amici II° anno, ovvero l'annata dei 2013, al via le formazioni dell'Arci Pianazze, con due formazioni, Borgo Foce Magra Ameglia, Calcio Nave, Canaletto Sepor, con due formazioni, Ceparana Calcio, con due formazioni, Club Levante, con due formazioni, Colli Ortonovo, Don Bosco Spezia Calcio, con due formazioni, Follo Calcio, La Foce, Levanto Calcio, Luni Calcio, Magra Azzurri, con due formazioni, Primavera Nicolisola, Santerenzina, Tarros Sarzanese, con due formazioni, e Valdivara 5 Terre. I tornei prenderanno il via in fine settimana del 19 e 20 ottobre