Presentato il nuovo responsabile del Settore Giovanie dell'Angelo Baiardo

La Societa USD Angelo Baiardo è lieta di comunicare che il nuovo Responsabile del settore giovanile per la stagione 2020/21 sarà Flavio Pareto.



In questo importante incarico sarà affiancato da Guido Gardella anima storica dei "draghetti" genovesi. Flavio, nella stagione appena conclusa aveva il medesimo incarico nella Genova Calcio e vanta analoghe esperienze a Molassana.



Pareto sostituisce Mauro Cioce che per motivi di lavoro non poteva proseguire in questo impegno, ma che resta con noi come allenatore nel settore giovanile.



A Flavio va il benvenuto di tutto il consiglio direttivo nella famiglia Nero-verde.