Pontremolese, lo spezzino De Biasi alla guida degli Under 19

Pontremoli ( MS ) - Ora è ufficiale: Alessandro De Biasi è il nuovo allenatore della formazione degli Under 19 della Pontremolese. Lo annuncia il suo nuovo club sul proprio profilo ufficiale di facebook, comunicando l'accordo raggiunto con l'ex tecnico dell'Intercomunale Beverino che avrà al suo fianco il fido Luca Balderi. “ Benvenuti mister Alessandro De Biasi e Luca Balderi, che ricoprirà il ruolo di secondo allenatore e preparatore atletico. Entrate a far parte di questa importante e centenaria società ma anche in una meravigliosa famiglia. Buon lavoro da parte di tutti noi”, si legge nella nota stampa apparsa su facebook.

”Una sfida che mi affascina”

“Sono felice, questa nuova sfida mi affascina – il primo commento dell'allenatore spezzino – Arrivo in un club che ha grande storia e tanti tifosi. La società ha voglia di fare qualcosa di importante e sono felice di poter lavorare con loro. Appena ho ricevuto la telefonata del direttore Oreste Petrucci, ho accettato senza pensarci su due volte, perchè conosce bene l'organizzazione, la professionalità e la serietà che porta nelle società, avendo già avuto la fortuna di lavorare con lui nell'Aullese e nella Tarros Sarzanese”.