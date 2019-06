Partito in grande stile il memorial "Pistone" al Tanca

La Spezia - Continua con una buona cornice di pubblico al campo “Tanca” il 1° Memorial “Alfonso Pistone”, prestigioso torneo che il Canaletto Sepor ha voluto dedicare all’indimenticabile allenatore che ha fatto la storia del calcio spezzino. La rassegna che si svolge con il patrocinio di Good Job srl e Ricel srl è riservata alle scuole calcio spezzine e delle province limitrofe vede al via ben 70 formazioni, suddivise in ben 8 categorie.

Nei 2006, Alessandro Bravi e Gaetano Carletti firmano il successo del Don Bosco sull’Aullese, mentre il Canaletto A dilaga con il Sesta Godano con Pietro Di Pizzo in evidenza con una tripletta.

Nei 2007, primo acuto per la Foce con la Tarros, mentre sorride la Pontremolese con il Massarosa grazie a Nicolò Biagi, Francesco Di Santo e Alessandro Bernieri. Nei Pulcini 2008, Nicolò Piccoli con tre sigilli lancia la Levante, mentre nei Pulcini 2009, prima vittoria per il Canaletto A trascinato da Pieroni e Mattiuzzo con un poker di gol.

Esordienti 2006: Don Bosco-Aullese 2-0 (Carletti, Bravi), Tarros-Pontremolese 3-5 (autorete, Venè, Di Salvo; Pedaci 2, Sordi, Di Grottole, Della Pina), Sesta Godano-Canaletto A 1-8 (Lesmak; Di Pizzo 3, Elmazi, Milazzo G., Bortone, Vergai, Menacho).

Gir.A: Canaletto A 3, San Marco e Sesta Godano.; gir.B: Don Bosco 3, Aullese e Colli; gir.C: Pontremolese 3, Tarros S., Canaletto B.

Esordienti 2007: Canaletto A-Santerenzina 1-1 (Guri; Overa), Canaletto B-Sesta Godano 1-1 (Zamarro; Selvo), Massarosa-Pontremolese 2-3 (Rovetti, Diez; Biagi, Di Santo, Bernieri), Tarros-La Foce 1-3 (Melluso; Mambrini, Ravecca, Specchia), Ceparana-Canaletto A 0-1 (Guri), Santerenzina-Pontremolese 1-1 (Bronzo; Bernieri), Aullese-Canaletto 1-1 (Simani).



Gir.A: Pontremolese e Canaletto A 4, Santerenzina 2, Massarosa e Ceparana 0; gir.B: La Foce 3, Canaletto B 2, Aullese e Sesta G. 1, Tarros 0.

Pulcini 2008: Levante-Ceparana 6-1 (Piccoli 3, Bergaglio, Gagliasso, Resta; Spiga), Monti-Massese 0-11 (Verona 2, Mansili 4, Finocchiaro 3, Savino, Tonarelli).

Gir.A: Canaletto A, Massese e Santerenzina 3, Monti 0; gir.B: Valdivara e Levante 3, Canaletto B, Tarros e Ceparana 0.

Pulcini 2009: Spezia-Valdivara 0-0, La Foce B-Levante 1-6 (Bruni; Chella, Saiano, Basso 2, Battelli, Putzu), La Foce A-San Marco 0-2 (Franciosi, Amato), Don Bosco B-Canaletto A 1-4 (Gallo; Pieroni 2, Mattiuzzo 2).

Gir.A: Canaletto A 6, Filvilla e Levante 3, La Foce B e Don Bosco B 0; gir.B: San Marco 6, La Foce A e Colli A 3, Canaletto B e Nave 0; gir.C: Spezia 4, Follo, Valdivara e Colli B 1, Don Bosco A 0.

Pulcini 2010. Gir.A: Colli 3, Canaletto A, Santerenzina e Ricortola; gir.B: Canaletto B e Aullese 1, Borgo, Don Bosco e Nave 0.

Primi Calci 2011. Gir.A: A.Pianazze 3, Canaletto A e Levante 0; gir.B: Canaletto B e Nave 1, Ceparana 0.

Piccoli Amici 2012. Gir.A: Follo 3, Valdivara e A.Pianazze B 1, Canaletto 0; gir.B: A.Pianazze A, Magra A. e Forte Dei Marmi 0.

Piccoli Amici 2013. Gir.A: Canaletto A 3, A.Pianazze e Don Bosco 0; gir. B: Levante 3, Canaletto B e Ceparana 0.