Partito il percorso di formazione Coerver Coaching per gli allenatori del Ceparana

Sabato 26 settembre si è svolta la prima giornata formativa tra tutta l’area tecnica del Ceparana Calcio e il docente Coerver Coaching Lorenzo Sodero il quale ha dato il via ufficialmente al percorso di formazione sulla metodologia e introduzione al Coerver Coaching che vedrà impegnati gli allenatori del sodalizio rossonero per i prossimi anni. A capo del progetto Coerver Ceparana, che prevede otto incontri durante la stagione 2020 - 2021 con docenti vari, il Direttore Tecnico rossonero Jacopo Foschi, istruttore Coerver e referente per la Liguria e la Toscana.



La seduta tecnica inziale si è svolta in aula e precisamente nella sede dell’Adf Ceparana Calcio Amatori intitolata alla memoria del presidente Antonello Carpanese messa a disposizione dal presidente Pietro Bonatti e dalla famiglia dell’indimenticabile “Anto”, a tal proposito il presidente Diego Bancallari coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente tutta la famiglia di Antonello e in particolare la moglie la D.ssa Elisa Scappazzoni per la disponibilità e l’ospitalità mostrata nell’accogliere i tecnici rossoneri.



La giornata è poi proseguita presso l’impianto del C. Incerti dove gli allievi FB 2005 sotto la guida di Lorenzo Sodero e Jacopo Foschi hanno svolto le esercitazioni tecniche e tattiche preparate in aula.

La giornata si è poi conclusa con il saluto e ringraziamento ai tecnici e ragazzi intervenuti da parte di Lorenzo Sodero .



“È stata una giornata molto intensa e stancante per tutti i partecipanti, ma allo stesso tempo ricca di opportunità di crescita come si evince dai commenti degli allenatori intervenuti, appuntamento al 24 ottobre per la seconda lezione.", il commento finale.