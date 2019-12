Partito al "Tanca" il Natale Canarino 2019

La Spezia - Ha preso il via come ogni anno al campo “Tanca “la tradizionale kermesse natalizia denominata “Natale Canarino 2019” che il Canaletto Sepor dedica al ricordo di personaggi sportivi che hanno fatto la storia della gloriosa società del presidente Sabrina Benassi. Ben 75 le società partecipanti suddivise in varie categorie che si daranno battaglia fino al 15 gennaio prossimo. Nei Giovanissimi 2005 che ricorda Gualtiero Vaccarini, gir.A: Canaletto A, Ricortola, Levante; gir.B: Canaletto B, Tarros, Valdivara, gir.C: Don Bosco, San Marco Avenza, Ceparana. Giovanissimi 2006 alla memoria di Sergio Cappagli: nel girone A Canaletto A, Fossone, Arci Pianazze, nel girone B Canaletto, Tarros, colli Ortonovo, nel girone C Don Bosco, Follo, Rivasamba. Negli Esordienti 2007 che ricordano Ilio Montegriffo abbiamo, nel, girone A Canaletto A, Apuania, Palleronese, Ceparana, nel girone B Canaletto B, Don Bosco, Pontremolese, Ricortola, nel girone C, Caperanese Entella, Arci Pianazze, Luni, Ac.Massa Montignoso. Negli Esordienti 2008 viene ricordato il mitico fondatore della Sepor Cesare Mori, ecco le partecipanti, nel girone A Canaletto A, Pietrasanta, Colli Ortonovo e Tarros Sarzanese B, nel girone B, Canaletto B, Palleronese, Ceparana, Forte dei Marmi, nel girone C, Tarros A, Follo, Levante e Apuania.

Nei Primi Calci 2001 e 2012 in palio il trofeo dedicato a Pietro Ivani, uno dei scopritori del portiere della Juventus e nazionale Gigi Buffon. Ecco le iscritte: nel girone A: Canaletto A, Ac. Tigullio, Santerenzina, nel girone B: Canaletto B, Luni, Arci Pianazze, nel girone C San Marco Avenza, Valdivara e Don Bosco. Nei Primi Calci 2012 in campo nel girone A: Canaletto, Luni, Ceparana e Levante, nel girone B, La Foce, Don Bosco, Colli Ortonovo, Valdivara, nel girone C: Tarros Sarzanese, Valdivara 5 Terre, Levante. Infien la kermesse dei più piccini, i Piccoli Amici 2013 e 2014 che ricorda un valido dirigente come egidio Rossi. Nei 2013 abbiamo. Nel girone A: Canaletto A, Valdivara B e Luni, nel girone B Canaletto B, Magra Azzurri e Pontremolese, nel girone C Tarros Sarzanese, Valdivara 5 terre e Levante. Girone unico per i 2014: Canaletto, Levante, Arci Pianazze e Colli Ortonovo.