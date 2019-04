Parte la stagione dei tornei primaverili del Follo Calcio 2012

Follo - Grandissime novità per quanto riguarda i tornei primaverili al Follo Calcio, sempre più nazionali, sempre più importanti. Presentazione ufficiale venerdì 5 Aprile alle ore 18.

Questa nuova stagione partirà il 7 Aprile, domenica, con la 4.a edizione Memorial “A. Vaccarone” intitolato allo storico pediatra di Follo: per la categoria Primi Calci, annata 2010, con ben 20 squadre provenienti da tutta la Liguria e tutta la Toscana.

Trattasi di società che provengono da Genova, Grosseto, Livorno, Prato, Firenze e ovviamente La Spezia e Massa.

Andando alla scoperta delle squadre iscritte ai 6 tornei nazionali di questa Primavera a Follo, che si terranno appunto dal 7 Aprile al 26 Maggio, troviamo più di 90 squadre iscritte e quasi 60 club partecipanti provenienti da 7 regioni; 25 i sodalizi professionistici rappresentati nel contesto e ben 10 di serie A. Si tratta di Juve, Inter, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Genoa, Bologna, Parma, Empoli, Chievo Verona. Squadre con cui le squadre follesi potranno altresì giocare delle amichevoli.

Altra novità che, oltre al blasone delle squadre partecipanti, alza ulteriormente il livello dei tornei è la partecipazione pari leva e quindi con ragazzi di pari età dei club professionistici (normalmente partecipanti sotto leva).

Per chi volesse seguire le partite di questi importanti eventi del calcio giovanile, il Follo Calcio renderà disponibile anche un abbonamento, che consentirà l’ingresso a tutti i tornei primaverili a chi lo volesse sottoscrivere.

Queste infine tutte le date dei prossimi tornei, nazionali e non, organizzati dal sodalizio biancoblu alla Cittadella dello Sport follese dopo il “Vaccarone”…

14 Aprile / “L. Maccione” per gli Esordienti 2006 – nazionale.

27 Aprile / Giovani Leoni per i Piccoli Amici 2012 e 2013.

5 Maggio / “D. Romboni” per gli Esordienti 2007 – nazionale.

12 Maggio / “F. Bertoni” per i Pulcini 2008 – nazionale.

19 Maggio / “C. Tognetti” per i Pulcini 2009 – nazionale.

26 Maggio / “Mazzi” per i Primi Calci 2011 – nazionale.

Tutti i venerdì di Maggio per concludere, a Piana Battolla, Trofeo “Canese” per i Giovanissimi classe 2005.

Successo nel frattempo della “due giorni” in cui alla Cittadella sono stati al centro delle attenzioni la psicanalista e psicoterapeuta Isabella Gasperini, la quale ha esposto l’importanza dei genitori nella crescita del giovanissimo calciatore insieme al tecnico federale Massimiliano Osman, il cui collega Francesco Leone ha parlato invece soprattutto della comunicazione all’interno del gioco.