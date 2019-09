Parte la "Follo Cup" del Follo 2012

Nuova tappa in quella “marcia dei tornei” da cui quella macchina organizzativa che in materia è il Follo Calcio non sgarra. Stavolta tocca alla Follo Cup che alla Cittadella dello Sport follese interessa l'annata 2009 della Categoria dei Pulcini. Fase preliminare, venerdì 20/9, per qualificare altre due squadre al programma principale che è quella fissata per domenica 22: nel Girone A si gioca alle ore 17 Don Bosco Spezia-Arci Pianazze, alla alla 17.30 Tarros Sarzanese-perdente prima gara e alle 18 Tarros-vincente, nel B con lo stesso procedimento si comincia alle 18.30 con Magra Azzurri-Colli Ortonovo e l'altra contendente e' la Villafranchese.

Domenica 22 si continua poi così...

Gruppo A / Alle 9.30 Entella-Follo, 10.45 Comeana-Entella, 12 Follo-Comeana.

Gruppo B / 9.55 Tau-prima qualificata, 11.10 Sestri Levante-prima qualificata, 12.25 Sestri-Tau.

Gruppo C / 10.20 Pontedera-seconda qualificata, 11.35 Venturina-seconda qualificata, 12.50 Venturina-Pontedera.

Nel pomeriggio, con avvio previsto alla 14.30, un raggruppamento per le prime classificate nei gruppi “mattutini”; un altro per chi vi è arrivato secondo è un altro ancora per chi è giunto terzo. Infine via alle premiazioni verso le 18.20.