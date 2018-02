Parte il "Mercoledì da Leoni" del Follo 2012

Follo - Sette mercoledì da leoni sette al Follo Calcio. Parte infatti mercoledì prossimo, 14 febbraio, la quarta edizione del Torneo “Mercoledì da Leoni” (denominazione un po’ mutuata, ma con sagacia, dal titolo del celebre film ambientato nel mondo del surf americano) organizzato e ospitato alla Cittadella dello Sport follese appunto dal Follo Calcio…nonché riservato, ogni anno, agli atleti che praticano il calcio da poco tempo e pertanto hanno bisogno di giocare per crescere dal punto di vista calcistico; di imparare divertendosi e confrontandosi con altri atleti, che abbiano le stesse probabilità di successo, come del resto espressamente riportato nella carta dei diritti della federcalcio nazionale. Quest’anno la kermesse è rivolta ai Pulcini annata 2008 e ai Primi Calci classe 2009 e vedrà impegnati i piccoli calciatori nei mercoledì appunto dal 14 Febbraio al 28 marzo, quando saranno premiati tutti allo stesso modo e senza classifica, perché lo scopo ivi non è vincere: ma vedere miglioramenti nei singoli e nella squadra. Non è un caso se l’evento raccoglie tutti gli anni consensi da tutte le società partecipanti e in casa biancoblu si augurano che possa essere di nuovo una festa, per ogni bambino e genitori, nel pieno spirito della manifestazione.

A seguire le compagini partecipanti.



2008 (7 contro 7) Arci Pianazze, Canaletto Sepor, Colli Ortonovo, Follo, Palleronese, Primavera Nicolisola, Valdivara Cinque Terre.



2009 (9 contro 9) A. Pianazze, Canaletto S., Follo, La Foce, Levante, Magra Azzurri, P. Nicolisola, Spezia Femminile, Tarros Sarzanese, Valdivara 5 Terre.

Di seguito infine il programma della prima giornata il 14/2.



2008: ore 17.15 Canaletto-Follo, 18 Colli-Palleronese, 18.45 Primavera N.-Pianazze; a riposo il Valdivara 5 T.



2009: ore 17.15 Valdivara-Primavera N. e Levante-Spezia Femm., 18 Foce-Canaletto e Magra A.-Tarros S. e Arci P.-Follo.