Paolo Rossi alla guida della rappresentativa provinciale

La Spezia - L'ottimo lavoro svolto lo scorso anno ha indotto il comitato regionale ha confermare Paolo Rossi. A dare l'annuncio la Federazione Regionale con il comunicato ufficiale numero 33 redato nella giornata odierna. il comunicato - Si informano le società che, nell'ottica di monitoraggio degli atleti per la definizione delle rose delle Rappresentative Regionali Under 19 (Juniores), Under 17 (Allievi) ed Under 15 (Giovanissimi), i sotto indicati soggetti sono da intendersi quali Collaboratori Tecnici autorizzati dal Comitato Regionale Liguria alla visione delle gare in ambito regionale: Delegazione Imperia:ORNAMENTO Paolo; Delegazione La Spezia: BOLOGNINI Alteo – ROSSI Paolo; Delegazione Savona: ROSSI Nicola e per la Delegazione Chiavari: SURIANO Claudio"