Oreste Petrucci " E' stata una stagione molto positiva"

Intervista di fine stagione con il responsabile del Settore Giovanile della Tarros Sarzanese: "Partiti con un grande progetto ambizioso. Tanti sacrifici. Ma oggi i risultati ci premiano”.

La Spezia - Mi accoglie nell’ufficio nel Centro Sportivo del Berghini di Sarzana. Una scrivania colma zeppa di appunti calcistici e il telefono che continua a squillare. E’ un momento di pieno lavoro ma trova sempre il tempo per parlare della Tarros Sarzanese. E cosi, in questo caldo venerdì, ho incontrato Oreste Petrucci, Responsabile del Settore Giovanile della Tarros Sarzanese, con il quale ho fatto un bilancio di fine anno.



Allora Petrucci, siamo a fine anno e possiamo trarre un primo bilancio, che appare più che positivo visto i successi e i risultati ottenuti dal Settore Giovanile rossonero. Forse qualcuno ad inizio stagione aveva sottovalutato la Tarros Sarzanese

“La scorsa estate siamo partiti con un progetto ambizioso che, vedeva un rafforzamento del Settore Giovanile e della Scuola Calcio. Forse qualcuno non ci credeva ma i fatti li hanno smentiti tutti. Abbiamo investito fortemente sul nostro Settore Giovanile, e per questo voglio ringraziare Gianfranco Pietrobono, Stefano Lucchi e Riccardo Bonamino. E’ con un grande sforzo siamo riusciti a concretizzare, grazie anche all’arrivo nello staff tecnico di persone altamente qualificate e preparate, quanto ci eravamo prefissi. Certo con molti sacrifici. Ma il bilancio di fine anno non può che essere positivo: un settore giovanile che ha visto la qualificazione ai campionati regionali di ben quattro categorie. Vivere per tutta la stagione al vertice delle classifiche liguri è stato veramente entusiasmante oltre che fantastico. Di questo io e Gianluca Buttu siamo stai, e lo siamo ancora oggi, veramente orgogliosi. Benissimo anche le nostre categorie (non agonistiche) 2005- 2006 e 2007 che tante soddisfazioni ci hanno regalato in questa magica annata e che garantiscono un futuro sicuro e importante. Mi piace ricordare che domani avremmo l'ennesimo importante appuntamento per la formazione dei Pulcini 2007 che a Genova rappresenteranno la nostra società e la nostra provincia nelle finali del Torneo “ Sei Bravo a Scuola”.

Direttore: lei si emoziona ancora quando parla della Tarros Sarzanese

“Lo confesso. Ogni volta che vedo i bambini e ragazzi della scuola calcio, mi emoziono, è un forte sentimento che mi pervade nel vedere questi piccoli campioni allenarsi sul terreno con i loro Mister con la maglia del Tarros Sarzanese. Sia ben chiaro parlo anche per la prima squadra e della formazione Juniroes. Mi emoziono nel vedere i loro sacrifici e i loro risultati, anche le sconfitte, ma è sempre un orgoglio per me vedere le nostre squadre lottare per l vittoria. Oggi la Tarros Sarzanese è una realtà con le sue squadre protagoniste. I risultati lo dimostrano”.

L’attaccamento alla maglia

“ Guardi, io penso che chi indossa la maglia rossonera della Tarros Sarzanese, debba viverla e soprattutto sentire dentro di se l’orgoglio di onorarla con l’impegno massimo che possa dare. Non solo i giocatori ma anche i tecnici e dirigenti. Si deve sentire parte di una grande famiglia, perchè noi siamo veramente una grande famiglia, anche nei momenti difficili che sono poi il vero test di attaccamento alla società e alla maglia. Sentimenti e concetti vecchi se vuole, ma che fanno un onore nella disciplina del calcio e nel rispetto per la società”.

So che lei preferisce parlare sempre in senso generale e non preferisce fare preferenze. Ma qualche accenno sullo staff?

“ Voglio solamente ringraziare queste persone che hanno reso grande la stagione della Tarros Sarzanese, quindi un grazie a Gianfranco Pietrobono, Stefano Lucchi, Riccardo Bonamino, Gianluca Buttu, Sonia Rubini , Stefano Stano, Massimo Ruggeri, Leandro Gerini. I ringraziamenti, però, vanno estesi anche Alessandro Lucciani, Alessio Bertoli e Massimiliano Ranghetti, ovvero i nostri responsabili della Scuola Calcio, Avviamento allo Spor e dell'Area Portieri che con il loro straordinario lavoro garantiscono il futuro della nostra società. Un grazie particola anche a quelle persone che lavorano nell'ombra ma che sono di fondamentale importanza. Di chi parlo? Parlo di Franco Baldassari ( autista ), Piergiorgio Orsini ( Lavanderia ), Saverio Runini e il nostro mitico Giuseppe. Per finire un grazie all'area medica composta dal Dottor Andriano Russo, Dottoressa Silvana Delfino, Dario Bonifacio, Matteo Grassi ( fisioterapisti ), Antonella Principe ( Posturologa ) e Giulia Del Nero ( nutrizionista )”.

Cosa prevede per la nuova stagione?

“Dobbiamo cercare di commettere tutti meno errori del 2017, continuare a lavorare come stiamo facendo giorno dopo giorno per migliorarci, dai ragazzi a coloro che lavoriamo per metter loro nelle migliori condizioni di crescere. Noi siamo al servizio dei giovani 24 ore al giorno, è una missione non facilissima. Per il nuovo anno stiamo lavorando su belle idee che speriamo di sviluppare, ve li sveleremo più in là. Obiettivo? Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: migliorare il settore giovanile e migliorare tutto ciò che ci circonda”