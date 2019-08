Open Day targato Pontremolese

Pontremoli- La Pontremolese rinnova l'appuntamento pre-stagonale per tutti i bambini e bambine della propria società e per tutti i bambini e bambine, nati dal 2009 al 2014, che vogliono provare una nuova esperienza di sport, con persone altamente qualificate, in una struttura di prima qualità. Giovedì 5 settembre, infatti, la società toscana vi aspetta presso il nuovo campo in sintetico dello stadio “Lunezia” di Pontremoli, a partire dalle ore 20:45, per provare a divertirsi con il gioco del calcio e con gli istruttori del sodalizio pontremolese.