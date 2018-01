Natale Canarino, oggi si torna in campo

La Spezia- E’ iniziata con un buona affluenza di pubblico al campo “Tanca” e sul rinnovato sintetico a 5, intitolato a Nando Cavallotti la rassegna denominata “Natale Canarino 2017” con la quale il Canaletto Sepor vuoleN ricordare personaggi che hanno fatto la storia della gloriosa società canarina, come l’ex presidente per decenni Libero Ferrari, titolare all’epoca dell’omonimo cantiere navale, Cesare Mori, l’appassionato presidente onorario, grande tifoso dello Spezia calcio, Gualtiero Vaccarini, uno dei fondatori nel lontano 1960, Sergio Cappagli, l’indimenticato tesoriere, Pietro Ivani, uno dei dirigenti che seguirono insieme a Walter Reboa i primi passi del portierone della Juventus Gigi Buffon (il papà Adriano a quei tempi allenava la prima squadra gialloblu) e Ilio Montegriffo il mitico custode del “Tanca” per oltre 40 anni.

Negli Esordienti 2006, partono forte i canarini di Nicola Valtancoli che regolano la Tarros B con Gabriele Milazzo e Matteo Simoni a segno con una doppietta a testa e la Tarros Sarzanese A senza problemi con il Canaletto B con Filippo Chiodetti (doppietta) e Elia Fregosi

Notevole l’impegno dei dirigenti della società del presidente Cerrone coordinati dal direttore generale Fabrizio Vaccarini con in testa Michela Bianchi, Sabrina Benassi, Paolo Maggiani, Gianni Lupi, Alteo Bolognini, Paolo Danmotti, Costabile Comunale, Antonio Rufolo, Claudio Pierini, Fabio Bisogno, Rolando Bologna, Gianfranco Godani, Pietro Lombardi ed altri ancora.



Esordienti 2006

Girone A

Canaletto S.A -Tarros Sarzanese B 7-0

Canaletto S.:Vezzi, Simoni, Bartoli, Vergai, Meoni, Montali, Cuccio, Cecchinelli, Milazzo G., Pondelli, Serio, Menacho, Mainardi, Di Pelino. All. Valtancoli.

Tarros S. B: Masetti, Jendoubi, Plescan, Mazzi, Lafleur, Magistrelli, Orlandi, Sturli, Ezzahouani, Venè. All. De Paola.

Reti: Pondelli, Cuccio, Cecchinelli, Simoni 2, Milazzo G. 2.

Classifica: Canaletto S. A 3, Tarros B e Aullese 0.

Girone B

Follo-San Marco Avenza 0-0

Follo: Comiran, Tonelli, Boccardo, Ricchetti, Torrini, Barbieri, Dolesi, Rovani Matteo, Perez Mendez, Varrella, Ferrero, Tesone, Rovani Emiliano All. Rossinelli.

San Marco Avenza: Ferri, Attuoni, Castagna, Contese, Lagomarsini, Mosti, Pieroni, Ricci, Rosamilia, Saccomani, Sommovigo, Tesconi, Vatteroni. All. Nicelli.

Classifica: Follo e San Marco 1, Mamas 0.

Girone C

Tarros S. A-Canaletto B 3-0

Tarros A: Cavazzoni, Chiodetti, Cogliolo, Delussu, Dumani, Fregosi, Landi, Losso, Miserendino, Tintori. All. Borghini

Canaletto B: Capani, Bortone, Vergai, Cecchinelli, Baudinelli, Bove, Gaudino, Pondelli, Di Pizzo, Urli, Franchetti, Basso, Puggioni. All. Soremic.

Reti: Chiodetti 2, Fregosi.

Classifica: Tarros A 3, Don Bosco e Canaletto B 0.

Girone D: Levante-Arci Pianazze 0-3 (g.s.), Colli Ortonovo-Levante 3-0 (g.s.), Arci Pianazze-Colli Ortonovo 1-1 (Barsanti, Pavia; 2-4 dcr)

Colli Ortonovo: Pataro, Khalyl, Salvini, Casti, Di Salvo, Cervia, Battilani, Pavia, Zavettieri, Suleiman, Valerio, Simonelli, Guerrieri. All. Mannini,

Arci Pianazze: Stirbu, Marchese, Balbarini, Barsanti, Bertone, Falcone, Gardoni, Marchese, Marrai, Palmieri, Piccirillo, Scamporrino, Spera, Dodero. All. Pisani.

Levante 2017: Gianardi, Iavarone, Galoppa, Mocata, Vita, Bergamin, Flaminio, Colaiuta, Lucchi, Calzetta, Patanè, Mhairich, Calamita, Attolini, Corsini. All. Conte.

Classifica: Arci Pianazze 5, Colli Ortonovo 0, Levante 2017 0.

Primi Calci 2010: Canaletto-La Foce 3-1, Ceparana-Magra Azzurri 0-1, Canaletto B-la Foce 2-1, Canaletto-Ceparana 1-0, Canaletto B-Magra Azzurri 3-5

Primi Calci 2011: Don Bosco B-La Foce 1-0, Ceparana-Colli Ortonovo 2-2, La Foce-Canaletto 0-5, Colli Ortonovo-Don Bosco A 0-4.



La rassegna riprende martedì 2 gennaio con i 2006: alle 17 Mamas-Follo, alle 18 Aullese-Canaletto A, alle 19 Don Bosco-Tarros A .

Nel campo a 5 di scena i Primi Calci 2009: dalle 16.30 Canaletto B-Follo A, Brugnanto-Canaletto A, Aullese-Canaletto B, Follo B-Brugnato.