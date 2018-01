Natale Canarino 2017, si chiude con una doppietta del Canaletto Sepor

La Spezia- Il Canaletto Sepor chiude con il botto, con un’altra doppietta, la riuscita rassegna “Natale Canarino 2017”, la manifestazione che si è conclusa al “Tanca” a cura della società del presidente Claudio Cerrone che ha voluto ricordare dirigenti che hanno fatto la storia della gloriosa società gialloblu.

Il Canaletto di Eros Pellini nei Giovanissimi 2004 si aggiudica il trofeo intitolato a Gualtiero Vaccarini, uno dei fondatori della società canarina insieme a Vittorio Braguzzi nel lontano 1960, superando dopo i calci di rigore il Don Bosco di Fabrizio Ricciardi: alla rete di Federico Sommovigo per i rossoneri replica il brasiliano Arland De Jesus per i gialli.

Nella lotteria dei rigori fatali gli errori di Adami e Portunato per il Don Bosco, mentre infallibili i padroni di casa con Saloni, Bianchini, Ciccarello e Fiorini.

Il trofeo “Libero Ferrari” , riservato ai Primi Calci 2011, ha ricordato uno dei più grandi presidenti della storia del Canaletto dal 1967 al 1979, affermato industriale, titolare del cantiere omonimo e componente del consiglio direttivo dello Spezia calcio, diede una svolta epocale alla crescita dei mitici “gialli”.

Grande l’entusiasmo nei più piccini, dove il Canaletto ha dilagato con il Colli Ortonovo con Elia Roncarà strepitoso con un poker di gol. Al terzo posto la Foce con un Leonardo Ingrosso super.

Al termine riconoscimenti per tutti i partecipanti grazie alla collaborazione della Locanda Alinò di Ciro e Beppe Di Cristo a cura del direttore generale Fabrizio Vaccarini.

Premi particolari sono andati a Michela Bianchi e Paolo Damnotti determinanti nella buona riuscita della kermesse insieme ad Alteo Bolognini, Sabrina Benassi, Gianni Lupi, Paolo Maggiani, Gianfranco Godani, Rolando Bologna, Costabile Comunale, Angelo Colletta, Ugo Questa, Antonio Rufolo, Stefano Risso, Rino Papa ed altri ancora.



Giovanissimi 2004

Finale 1°/2°posto

Canaletto S.-Don Bosco 1-1 (5-4 dcr)

Canaletto S.: Seganti, Lleshi, Saloni, Ciccarello, Bianchini, Tattoli, Bertonati, Fiorini, Granados, Damnotti, Linari. Entrati: Castiello, De Jesus, Belloni, De Lucia, El Hasnaoui. All. Pellini.

Don Bosco: Galli, Mauro, Spadoni, Favazza, D’Ippolito, Adami, Manfroni, Bordino, Sommovigo, Portunato, Crovara.

Entrati: Bernasco, Bertoli, Sciaccaluga, Malouk. All. Ricciardi.

Reti: De Jesus; Sommovigo.



Finale 3°/4° posto

Tarros S.-Magra Azzurri 2-2 (6-4 dcr).

Tarros: Garofano, Volta, Buono, Oldoini, Menini, Palagi, Serpe, De Vizia, Lunghi, Butteri, Scuto, De Riso. All. Lunghi.

Magra Azzurri: Borgna, Stefani, Bottarelli, Maloni, Rossi, Ratti, Lucatelli, Di Simone, Giannini, Corallo. A disp. Castganoli, Aluisini, Venzano, Mazzei, Benvenuto, Braglia, Chiappini. All. Rovani.

Reti: Lucatelli 2; Lunghi, Butteri



Primi Calci 2011

Finale 1°/2° posto

Canaletto-Colli Ortonovo 7-0

Canaletto: Puggioni, Arecco, Cristodaro, Dido, Maggiali, Roncarà, Scirocco, Seganti. All. Russo.

Colli Ortonovo: Anita Sefan, Simonelli, Scalas, Pollone, Ravecca, De Hola, Parmeggiani, Selvaggio. All. Sergiampietri.

Reti: Roncarà 4, Scirocco, Maggiali, Arecco.

Finale 3°/4° posto

La Foce-Ceparana 3-1

La Foce: Filippi, De Felice, Raggi, Ingrosso, Martinez, Marotta, Tringali. All. Benelli.

Ceparana: Romboni, Antoniello, Cecchinelli, Palie, Turturro, Imperato. All. Falugiani.

Reti: Raggi, Ingrosso 2.

Finale 5°/6° posto

Don Bosco A-Don Bosco B 1-1 (5-4 dcr)

Don Bosco A: Marzio, Molica, Pieroni, Pepe, Busani, Bravi. All. Giaquinto.

Don Bosco B: Ciocconi, lopez, Fortini, Roca, Arnauts, Fosi, El Mekkaoui. All. Berti.

Reti: Pepe; Fois.