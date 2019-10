Moralmente per il Follo… la prima giornata dei Regionali

E’ iniziato questo fine settimana il Torneo Regionale Giovanissimi U14 e sarebbe stata la prima giornata anche per i ragazzi del Follo Calcio che hanno conquistato la qualificazione con i risultati sul campo, classificandosi al secondo posto del Girone 8 della fase preliminare. Incredibilmente, una serie di paradossali vicissitudini di “giustizia sportiva” hanno ribaltato la classifica del

campo e rimesso in gioco la Goliardicapolis, terza classificata del girone. Al momento la situazione sembrerebbe congelata, visto che la prima partita del torneo tra Tarros Sarzanese e Goliardicapolis appunto, non è stata disputata questo fine settimana. Si è giocata invece, quella che doveva essere la reale prima gara del torneo, ovvero Tarros – Follo. E' stata solo una amichevole ma per i ragazzi di Mr Barbieri ha ben altro significato perché moralmente è la

vera prima partita dei regionali. Riguardo a questa situazione kafkiana, quanto accaduto in sede di giustizia sportiva è la testimonianza più concreta che certa burocrazia rende vano ogni tentativo delle Società Sportive di ispirarsi ai principi di correttezza e lealtà tanto cari alla Federazione e al contrario, è artefice di spirali molto pericolose per tutto il movimento calcistico, soprattutto quello giovanile. I ricorsi, soprattutto quelli di pura burocrazia, quelli che col calcio nulla hanno a che fare, dovrebbero essere giudicati partendo da questo sacrosanto presupposto: una squadra si è guadagnata il risultato sul campo; il resto è carta. Ragazzi di tredici anni che amano questo sport e per i quali questo piccolo traguardo è un grande sogno, non meritano di veder sfumare i loro sforzi per motivi meramente burocratici privi di ogni logica ed etica sportiva. La cronaca di questa vicenda è tutta scritta nero su bianco sui comunicati ufficiali, non vi è quindi alcun dubbio su cosa sia accaduto.E' il 6 ottobre, la classifica del girone 8 al termine della penultima giornata è la seguente: Rivasamba 10; Follo 9; Goliardicapolis 8; Ligorna 1. Nell'ultima giornata, 13 ottobre, il Rivasamba, già matematicamente qualificato, affronta il Ligorna e il Follo a Genova, la Goliardicapolis sapendo che il pareggio è sufficiente per chiudere al secondo posto e qualificarsi.

La società Goliardicapolis presenta però ricorso per la partita contro il Ligorna del 5 ottobre pareggiata 0-0. Il motivo del ricorso è che un giocatore del Ligorna non ha compiuto il 12° anno di età. Come si legge nel comunicato stesso (CU 17 del 10/10/19) la procedura di invio del ricorso è irregolare e l'irregolarità è palese in quanto la comunicazione è arrivata “con mezzi diversi da quelli previsti dal C.G.S.” ma come per magia il ricorso viene ugualmente accolto. Il Giudice tuttavia si pronuncerà sulla questione solo il 16 ottobre. Il 13 ottobre quindi Goliardica e Follo si scontrano per uno spareggio dentro-fuori senza poter sapere a fine partita del loro futuro perché tutto dipenderà dalla decisione del Giudice sportivo del 16 ottobre. Le due squadre si trovano nella condizione di non poter condurre la gara come normalmente si farebbe sapendo a priori di avere uno oppure due risultati utili a disposizione per portare a casa la qualificazione.

L'incontro termina 1-1 e il Follo sarebbe qualificato, se non fosse che all'arbitro si blocca l'orologio e fischia il termine dell’incontro un minuto prima del tempo regolamentare, per poi riprendere e rifischiare nuovamente la fine. Invece di concludere i pochi secondi mancanti ha preferito uscire di scena col supporto di un affranto responsabile Federale, per poi scrivere a referto che le squadre non avrebbero voluto continuare. Peccato che tutti i ragazzi erano in campo che attendevano solo che l'arbitro rientrasse per finire la partita e con loro le decine di persone presenti sugli spalti. In virtù del referto arbitrale viene in seguito notificata la ripetizione della gara Goliardicapolis-Follo in data da destinarsi (CU 18 del 17/10/19). Nello stesso CU18 viene anche comunicato l'esito del ricorso pendente sulla partita Ligorna- Goliardica del 5 ottobre. Il Giudice, che per inciso la partita non l'ha vista, ha ritenuto talmente influente sul risultato finale, 0-0, l'ingresso in campo del giocatore di età inferiore ai 12 anni da assegnare la sconfitta a tavolino e una sanzione pecuniaria ai rei di questa imperdonabile infrazione, il Ligorna per l'appunto. Tra l'altro il Ligorna aveva schierato altri tre 2007 (di 12 anni compiuti, quindi “regolari”) nati solo qualche mese prima, evidentemente inseriti per motivi di necessità. Il Ligorna da parte sua, seppur richiamato a farlo, non ha presentato alcuna obiezione al ricorso (sarebbe interessante saperne il motivo...).

Per non sottolineare il doppiopesismo nei giudizi, ricordiamo che lo stesso reclamo era stato presentato all'arbitro da un dirigente durante la partita Rivasamba-Follo del 10 Settembre, in quanto nella distinta del Rivasamba e in panchina era presente un giocatore di età inferiore ai 12 anni, ma in questo caso la segnalazione venne rigettata e nessuna sanzione comminata (C.U. 13 del 19/9/19). Il Follo in seguito, per motivi etici, non ha ritenuto opportuno presentare ulteriore ricorso in merito. tavolino e una multa oppure non essere nemmeno presa in considerazione?

Nel pomeriggio di Venerdì 18 ottobre viene comunicato che la ripetizione della partita Goliardicapolis-Follo si disputerà a Genova, campo del Goliardicapolis alle 15.30 di domenica 20 ottobre senza se e senza ma, perché il 27 ottobre il campionato deve iniziare regolarmente.

Non ci si può nemmeno opporre, perché non c'è tempo e il Follo deve riorganizzare una lunga trasferta in tempo record per una partita che non era in programma e che di conseguenza in settimana non era stata preparata. Arriva anche l'impietoso bollettino Arpal di allerta idrogeologica sulla zona di Genova previsto per Domenica 20, arancione per la prima parte della giornata e rossa poi con il corollario della mancata autorizzazione a partecipare alla gara per alcuni ragazzi da parte dei genitori per evidenti e giustificatissime ragioni di sicurezza. In queste condizioni "ideali" per dei ragazzi di tredici anni, si è disputata la partita del 20 ottobre, conclusasi ancora in parità, 2-2. Per la seconda volta il Follo si qualifica sul campo (Rivasamba 13; Follo 10; Goliardicapolis 9; Ligorna 1) ma deve arrendersi alla “Giustizia” che regala tre punti e la qualificazione al Goliardica. L'ultima perla arriva in regalo col comunicato del 24 ottobre (CU 20) in cui il ricorso del Follo non viene accolto perché, a detta del Giudice pervenuto in modo irregolare.

Le motivazioni sono alquanto fumose e stridono con quanto accaduto con la palese irregolarità riscontrata nell'invio del primo ricorso del Goliardica: in quel caso ogni irregolarità è svanita nel nulla mentre per gli spezzini arriva inesorabile l'ennesima porta sbattuta in faccia.

La speranza, a questo punto, è che la cronaca di questi accadimenti arrivi alle orecchie di qualche persona illuminata che possa innanzitutto fare chiarezza sull'accaduto, dare delle spiegazioni più logiche e sensate di quelle che sinora si sono lette sui comunicati e magari che possa portare ad una conclusione equa ed eticamente corretta della vicenda.





Domenica 27 ottobre - AMICHEVOLE

FOLLO CALCIO – TARROS SARZANESE 2-4

Tedoldi, Tonelli (Follo); Caprino, Sturli, Chiodetti, Di Salvo (Tarros).

FOLLO: Capani, Villani, Rovani E., Boccardo, Torrini, Dolesi, Tonelli, Rovani, Ghiselli, Tedoldi, Albertin. Ris.:

Rizzo, Ricci, Ricchetti, Barbieri. All. Barbieri.

TARROS SARZANESE: Cavazzoni, Cogliolo, Fregosi, Filippetti, Bergitto, Asti, Casti, Caprino, Chiodetti, Sturli,

Mazzi. Ris.: Orlandi, Pellegrini, Di Salvo, Laddi, Lafleur. All. Foschi