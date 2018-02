Momento d’oro per il settore Giovanile della Tarros Sarzanese

Petrucci: "Momento positivo ma ricordiamoci che la stagione è ancora lunga"

Sarzana ( SP ) - Mentre fervono i preparativi per la tradizionale festa del settore giovanile, in programma nella serata di venerdì 9 febbraio presso il Jux Tap di Sarzana, quello appena terminato è stao un weekend da ricordare per il Settore Giovanile della Tarros Sarzanese: la soddisfazione in primis è di vedere tanti ragazzi cresciuti nella propria “cantera” contribuire ai successi della prima squadra e poi la conferma attraverso i risultati che alle spalle c'è un lavoro intenso che prosegue ormai da diversi anni nella direzione giusta. Dagli Allievi Regionali fino ai Giovanissimi Fascia B, tutte le quattro squadre dell'attività agonistica sono ai vertici dei rispettivi campionato. Se non è un record, credo, poco ci manca. Quella appena terminato è stato l'ennesimo fine settimana da ricordare per la società del presidente Gianfranco Pietrobono, quest'ultimo sempre attento ai risultati del proprio settore giovanile, quello appena terminato è stato l'ennesimo fine settimana di grande soddisfazione per il Responsabile del Settore Giovanile Oreste Petrucci che comunque guarda oltre l'attuale risultato in classifica: “Siamo contenti perché la stagione sta proseguendo molto bene, anche grazie al lavoro svolto dal direttore generale Stefano Lucchi e al responsabile logista Gianluca Buttu, persone di fondamentale importanza per la nostra società, ma la cosa che più ci conforta è che stiamo dimostrando di essere competitivi con tutte le squadre e che in tutte ci sono giocatori interessanti di prospettiva. Poi fa indubbiamente piacere essere al vertice della classifica nei quattro campionati agonistici, ma sappiamo che le posizioni poi possono variare da settimana a settimana”. Fa parte della filosofia del Settore Giovanile rossonero pensare sempre in prospettiva. “Una delle maggiori soddisfazioni per esempio è vedere che la prima squadra sta andando bene anche grazie ai giovani cresciuti calcisticamente nel nostro settore giovanile. Trovano spazio e stanno dando un contributo importante. Questa del resto è da sempre la nostra mission del vivaio”

Una mission che ha basi solide e grandi speranze per il futuro. “Questi risultati indubbiamente ci fanno ben sperare, ma soprattutto in queste categorie bisogna sempre avere equilibrio. Siamo convinti di avere intrapreso una strada interessante e coerente che porta avanti un progetto comune dall'Attività di Base ai più grandi attraverso i valori della Tarros Sarzanese. E cioè di fare gioco, insegnare calcio e possibilmente fare dei risultati”. Una mentalità che si riflette anche in alcuni numeri: 35 vittorie su 54 partite complessive disputate e 109 gol fatti (media superiore a 2,01 a partita) tra Allievi Regionale, Allievi fascia B, Giovanissimi regionale e Giovanissimi Fascia B. Certo, i numeri non portano vittorie ma la strada intrapresa sembra essere quella giusta.