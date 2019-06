Mister Claudio Tornar trova panchina

La Spezia - Dopo la fine della sua avventura con la Lavagnese, dove in un biennio ha guidato Allievi e Juniores Nazionale, mister Claudio Tornar trova nuova panchina. Nella prossima stagione l'ex allenatore della Bolanese, con cui vinse un campionato di II Categoria della Spezia da imbattuto, e giovanili del Canaletto Sepor guiderà la Juniores Regionale del Don Bosco Spezia. Piena soddisfazione per la società salesiana e per l'altra novità della prossima stagione ossia il nuovo Direttore Sportivo di Prima Squadra e Juniores Regionale Mario Bucchi. "Per me la scelta di puntare su Claudio è stata facile perchè ho avuto la possibilità di incontrarlo quando ero alla guida degli Allievi 2001 del Don Bosco e lui sulla panchina degli Allievi della Lavagnese" - commenta il diesse dei rossoneri a Calcio Spezzino - "Il gioco aggressivo e ultra offensivo che esprimeva l'undici bianconero mi è sempre piaciuto. Il neo allenatore gestirà un gruppo che ha ottenuto un ottimo quarto posto nel campionato regionale Under 19 dello scorso anno. L'ambizione è quella di fare ancora meglio, ma l'obiettivo principale della società è quello di preparare i giovani per il salto in Prima Squadra."



E' ovviamente entusiasta della nuova avventura anche l'ex allenatore della Lavagnese che così commenta il suo approdo in rossonero:



"Sono felice di poter continuare ad allenare i giovani e non potevo farlo in una Società migliore" - dichiara mister Tornar ai microfoni di Calcio Spezzino - "Ringrazo il Don Bosco per l'opportunità e spero di ricambiare la loro fiducia portando più giocatori possibili in Prima Squadra. Collaborerà con me Rinaldo Argiolas, persona seria e competente, che ringrazio fin da ora."