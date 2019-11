Mirko Conti, il bomber della formazione della Foce

La Spezia -L'attaccante della formazione Esordienti 2007 Mirko Conti ha le idee piuttosto chiare sul suo futuro, che speriamo sia sempre più roseo e pieno di soddisfazioni. Il calcio è la sua passione, l'obiettivo è segnare più gol della precedente stagione e regalare assist ai compagni di squadra. A vedere i numeri di questa prima parte di stagione possiamo dire che a fine stagione avrà sicuramente centrato l'obiettivo di segnare molti gol. In queste prime cinque partite di campionato, infatti, l'attaccante della Foce, potente nella progressione e nella conclusione dalla lunga distanza, ha realizzato undici reti in sole cinque partite diventando determinante per la propria squadra che al momento è in testa alla classifica del Torneo Provinciale. Insomma, come dice un vecchio proverbio, che ben comincia è già a metà dell'opera.