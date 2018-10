Memorial Lamioni, trionfa il Genoa

Sarzana -Il Genoa si prende la settima edizione del memorial Idilio Lamioni, importante torneo di calcio giovanile organizzato dalla società della Tarros Sarzanese sotto l'attenta regia di Stefano Stano, responsabile dei tornei del club rossonero. Al via 25 formazioni della leva dei 2009 che fin dal mattino si sono date battaglia al centro sportivo Berghini di Sarzana e, novità di questa edizione, anche sui terreni del centro sportivo La Pianta 310 di La Spezia. A salire sul gradino più alto del podio, come scritto in precedenza, è stata la formazione del Genoa che nel raggruppamento finale ha avuto la meglio sulla formazione dello Spezia, dell'Alcione, la vera rivelazione di questa manifestazione, del Livorno e del Como. Al termine, davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, le premiazioni a cura dello staff della società con in testa il Direttore Generale Sefano Lucchi, seguito da Oreste Petrucci, Alessandro Luciani, Massimo Ruggeri, Luigi Albino e Sonia Rubini, oltre che a Stefano Stano. Questa la classifica finale: Genoa, Spezia, Alcione, Livorno, AC Como, Lombardia 1, Oltrera Pontedera, Gavorrano, Arci Pianazze, Bogliasco, Carrarese, Calenzano, Porcari, Polis Genova, Legino, Tau Calcio Altopascio, FilVilla, Don Bosco Spezia Calcio, Tarros Sarzanese, Giovani Fucecchio, Pisa Ovest, Palazzaccio, Rifredi e Colligiano. Di seguito i premi individuali: migliore portiere: Scorza Tommaso ( Genoa ), capocannoniere: Di Maria Alessandro ( Alcione ), miglior calciatore del torneo: Candeloro Thomas ( Como ), giocatore più giovane: Di Lorenzo Daniele ( Porcari ), premio particolare è andato al giovane Marchesoni Riccardo dell' Alcione a cui è andato il premio fair play in quanto, dopo aver segnato un gol convalidato dall'arbitro, ha comunicato allo stesso direttore di gara di aver toccato involontariamente il pallone con il braccio,