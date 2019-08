Memorial "Geppo" Ceccarelli, pari tra le Juniores di Fezzanese e Don Bosco

Carrara - I verdi di Fezzano di mister Piergiorgio Bonati staccano il bilgietto per le semifinali, dopo aver impattato nel derby spezzino contro i”cugini” del Don Bosco dell’ex mister Claudio Tornar. Nel match equilibrato tutto in parita i gol su rigore dopo le prime battute con Lorenzini e il pareggio Del neo entrato Maglione, nei legni colpiti a favore dei rosso neri, prima Sturlese (palo) e Lorenzini (traversa)per i salesiani. Punto che permette ai fezzanotti di accedere alle semifinali, bisognerà attendere la sfida tra Carrarese e proprio il Don Bosco Spezia se primi o secondi del girone. Nella seconda gara si registra una spettacolare sagra del gol tra i carrarini dell’Atletico di mister Michele Dati e i canarini di Andrea Cervia. Partono forte i nero azzurri, tre gol nel giro di venti minuti poi prima della conclusione della prima frazione i veemente ritorno del Canaletto, a gol di Bianchini Guidi e Farsane riaprono il confronto Yassine e Ceresini che ribatte in rete una traversa su tiro di Polizza. Nella ripresa dove il ritmo del match non è mai calato, porta a quattro il vantaggio i carrarini con un colpo di testa di Salata, mentre Alias allo scadere accorcia le distanze con un delizioso pallonetto per il settimo centro della serata. Di seguito i risultati e tabellini e classifica dopo la seconda giornata del Memorial dedicato a Giancarlo Ceccarelli detto “Geppo”. Il torneo riprende martedi 27 c.m. con le seguenti gare, per il girone A derby tutto carrarino tra i locali del Don Bosco Fossone contro l’Atletico Carrara dei Marmi per il passaggio del turno, a seguire per il raggruppamento B Carrarese Beretti-Don Bosco Spezia.



Don Bosco Spezia-Fezzanese 1-1

Don Bosco Sp. :Vannucci, Giuliano,Ciolfi, Meoni, Gianardi, Rosario,Borsi, Sturlese, Lorenzini, Bechere, Sorrentino(sono entrati Vignolo, Cerretti, Bertonati)(a disp. Galli, Milone,Billi)All. Tornar

Fezzanese : Ravecca, Russi, Simoni, Ambrosi, Centi, Manfredini, Lazzari, Fabiani, Pieri, Tonelli, Franceschini(Moscoloni,Piazza, Scapazzoni, Maglione Ascoli, Ridondelli, Carlini, Pierotti)All. Bonati

Arbitro : Puvia di Carrara

Marcatori : 5’ Lorenzini(rig.), 6’ st. Maglione



Atletico Carrara-Canaletto Sepor 4-3

Atl. Carrara : Dazzi, Salata, Piccioli, Marku, Tortelli, Puccetti, Ginocchi, Petacchi, Farsane,Guidi,Bianchini(Puvia, Ambrosini)All. Dati

Canaletto : D’imporzano, Bertagni, Alias, Sancez, Marchini, Velez,Masini, Yassine, Damion Brija, Polizza,Ceresini(Tonelli, Bottegal,Frigi, Plicanti, Barabino,Ricci) All. Cervia

Arbitro : Malacarni di Carrara

Marcatori : 4’ Bianchini, 6’ Guidi, 17’ Farsane, 19’ Yassine, 26’ Ceresini, 20’st. Salata, 28’st. Alias

Note : al 27’st. espulso Masini del Canaletto per proteste



Classifiche



Girone A : Atletico Carrara 3, Canaletto 1, Don Bosco Fossone 1

Girone B : Fezzanese 4, Don Bosco Spezia 1, Carrarese 0