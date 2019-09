Memorial "Geppo" Ceccarelli, la Fezzanese esce in semifinale

Carrara - Verso l’epilogo la prima edizione del Memorial Giancarlo Ceccarelli detto “Geppo” torneo riservato alla categoria Juniores organizzato dal club carrarino Don Bosco Fossone in memoria del papà della presidentessa Marina Ceccarelli. L’esito delle due combattute semifinali ha capovolto i pronostici, gli “allievi” di mister Marino Spallanzani fanno a lunghi tratti la partita ma vengono beffati da due pallonetti in fotocopia dai “cugini” dell’Atletico dove il tecnico Marco Farusi era anche privo di alcune pedine chiave dell’organico come Salata e Farsane. Nella seconda sfida il Don Bosco Fossone con la rete sul filo del fuori gioco anche in questo caso pallonetto sul secondo palo si aggiudica la finale. Da segnalare che le due finaliste appartenevano allo stesso girone si incontreranno per la terza volta nel giro di pochi giorni, dove è compresa la gara sospesa per infortunio al giocatore dei locali. Dopo un primo tempo equilibrato dove non si sono registrate emozioni, il match si sblocca con il vantaggio dopo dieci minuti della ripresa dal team di mister Marco D’Ambrosio che sostituiva in panchina l’allenatore Marco Tarantino assente. La reazione dei fezzanotti si vedeva nel finale con un traversone di Russi non raccolto nell’area piccola dai compagni e un rasoterra del neo entrato Ridondelii che sfiorava il montante alla sinistra di Mallegni immobile. La finalissima è fissata per il giorno martedi 3 settembre con inizio alle ore 21,°°.



Tabellino



Atletico Carrara-Carrarese 2-0

Atl.Carrara:Ambrosini, Petacchi, De Sanctis, Baudacci, Piuccetti,Piccioli, Tortelli, Imparato, Ginaccherini, Bianchini, Guidi( Lombardini, Puvia, Nardi, Carcelli)All. Farusi

Carrarese :Tonetti,Smecca, Branca, Bernuzzi, Tognocchi, Bianchi, Berti, Fruzzetti, Tonelli, Castronovo, Bigini(Gatti, Falanga, Magoni, Villa, Bonuccelli, Orsi, Scaletti, Grasso, Baldecchi)All. Spallanzani

Arbitro : Rossi di Carrara

Marcatori : 19’ Tonelli, 14’ st. Berti



Don Bosco Fossone-Fezzanese 1-0

Don Bosco Fossone :Mallegni Daniele, Geloni, Freschi, Micheloni, Bertagna, Mallegni Davide, Borelli, Bassani, Pellistri(entrati, Morelli, Verdini, Orlandi, Toufik, Vivaldi) All. D’Ambrosio

Fezzanese : Moscoloni, Russi, Simoni, Ambrosi, Centi, Manfredini, Lazzari, Ascoli, Pieri, Tonelli, Maglione(Franceschini, Carlini, Ridondelli, Piazza, Scapazzoni, Pierotti)All. Bonati

Arbitro : Sedan di Carrara

Marcatori : 9’ st. Verdini

Note : al 27’st. espulso Verdini per proteste