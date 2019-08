Memorial "Geppo" Ceccarelli, il "derby bis" finisce senza vincitori

Carrara - Con la ripetizione della gara tra le due compagini carrarine Atletico Carrara e Don Bosco Fossone si sono concluse le qualificazioni, nel girone che era rimasto indefinito per la sospensione dovuta ad un infortunio al giocatore del Don Bosco Fossone, passano in semifinale tutte e due le formazioni carrarine. In virtù del pareggio ottenuto l’Atletico Carrara consolida il primato del girone e il Don Bosco Fossone si qualifica come secondo eliminando gli spezzini del Canaletto.

Il replay del “Duilio Boni” vede premiare i club di mister Marco Tarantino per i locali e di mister Marco Farusi per l’Atletico. Nella prima frazione vantaggio ospite con Bianchini mentre per il D.B.Fossone nelle prime battute della ripresa pareggiavano con un fendente dal limite di Davide Mallegni, gara giocata quasi sempre prevalentemente a centrocampo.

Senza dubbio la prima edizione del Memorial Giancarlo Ceccarelli detto “Geppo” stà avendo una buona riuscita sul lato organizzativo ma soprattutto sotto il profilo tecnico, dove le formazioni a pochi giorni dall’inizio dei campionati di appartenenza hanno messo in mostra interessanti giocatori e buone trame di gioco.



Tabellino



Atletico Carrara-Don Bosco Fossone 1-1

Atl.Carrara : Ambrosini, Puvia, De Sanctis, Baudacci, Puccetti, Piccioli, Tortelli, Lombardini, Guidi, Bianchini, Petachi( Imparato, ravenna, Belligni)All. Farusi

D.B.Fossone:Fialdini, Geloni, Orlandi, Morelli, Freschi, Mallegni Davide, Bassani, Toufik,Verdini,Vivaldi(Mallegni Daniele, Pellistri, Borelli, Bertagna)All. Tarantino

Arbitro : Malacarni di Carrara

Marcatori : 23’pt. Bianchini, 16’ st. Mallegni



Classifiche finali :

Girone A : Atletico Carrara 4, Don Bosco Fossone 2, Canaletto 1

Girone B : Fezzanese 4 , Carrarese 3, Don Bosco Spezia 1



Accoppiamento semifinali in programma venerdi 30 agosto :

Ore 20:00 Carrarese- Atletico Carrara

Ore 21:30 Fezzanese-Don Bosco Fossone

Invece la finale e fissata per il giorno martedi 3 settembre (inizio ore 21:00)