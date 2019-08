Memorial "Geppo" Ceccarelli, cinquina Carrarese al Don Bosco Spezia

Carrara - Dopo la terza giornata del turno di qualificazione non sono ancora state definite le quattro semifinaliste del 1° Memorial “GianCarlo Ceccarelli” “Geppo” riservato alla categoria Juniores, in svolgimento presso l’impianto sportivo “Duilio Boni” di Fossone. In quanto nel girone A l’atteso derby carrarino è stato sospeso al 4’ del la seconda frazione sul risultato di 1-0 per l’Atletico Carrara, punto di Galassi dopo quindici minuti di gioco. Però tutto questo che è successo è stato annullato in quanto per l’infortunio accaduto al giocatore locale in uno scontro con un avversario testa con testa ha avuto la peggio. Vista la gravità del fatto e lo spavento in generale dei presenti l’arbitro dichiarava sospesa la gara, il giocatore del Don Bosco Fossone è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Carrara per accertamenti. Nella notte è stato dimesso dal monoblocco con esiti positivi. La gara verrà recuperata giovedi 29 c.m. con inizio alle ore 21.



Nel raggruppamento B la sfida tra la Carrarese che partecipa con la squadra sotto leva e Don Bosco Spezia è finita con la larga vittoria dei marmiferi di mister Marino Spallanzani che regolano gli spezzini con una cinquina. In evidenza proprio l’ex salesiano Emanuele Smecca che si è portato a casa il pallone dopo i tre sigilli messi a segno, vittoria che consente agli allievi di posizionarsi secondi nel girone dietro alla Fezzanese e soprattutto di disputare la semifinale tra l’Atleico Carrara di mister Marco Farusi e quella del Don Bosco Fossone di marco Tarantino.

In virtù dei risultati odierni si sono qualificate per le semifinali in programma sabato 31 c.m. la Fezzanese, Carrarese e due tra Atletico Carrara, Don Bosco Fossone e Canaletto.



Atletico Carrara-Don Bosco Fossone 1-0(sosp.4’ s.t.)

Atl.Carrara :Ambrosini. Bertucelli, De Santics, Tortelli, Puccetti, Baudacci, Galassi, Imparato, Farsane, Guidi,Bianchini( Piccioli, Puvbia, Lombardini) All, Farusi

Don Bosco Fossone :Mallegni Daniele, Geloni, Provenzano, Antonelli, Ciandri, Mallegni Davide, Freschi, Borelli, Ammirati, Pellistri( a disp. Fialdini, Morelli, Bertagna, Orlandi, Zeni, Vivaldi, Bassani)All. Tarantino

Arbitro : Paglini di Carrara

Marcatori : 15’ Galassi

Note : gara sospesa al 4’s.t. per inforunio a due giuocatori(uno per squadra)



Carrarese -Don Bosco Spezia 5-1

Carrarese : Gatti, Smecca, Branca, Falanga, Tognocchi, Bianchi, Berti, Fruzzetti, Tonelli,Castronoovo, Bigini( entrati,Guelfi, Berrnuzzi, Villa, Magoni, Guidi, Scaletti, Grasso, Baldecchi)( a disp. Tonetti)All. Spallanzani

Don Bosco Sp. : Vannucchi, Rosario, Mezzani M., Giuliano, Mancini,Gianardi, Borsi, Bertoneti, Sellone, Angeli, Sturlese( Ciolfi, Galli, Fontana, Milone, Mazzani D.,Galanti, Sanguinetti)All. Tornar

Arbitro :

Marcatori : 5’ Bigini, 12’ Smecca, 24’ Smecca, 4’s.t. Sturlese ,7’ st. Smecca,29’ Scaletti,



Classificche :

Girone A : Atletico Carrara 3, Canaletto Sepor e Don Bosco Fossone 1

Girone B : Fezzanese 4, Carrarese 3, Don Bosco Spezia 1