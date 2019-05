Memorial “Gabriele Sottoriva”: cala il sipario sulla terza edizione

Nella terza edizione del Memorial “Gabriele Sottoriva”, importante manifestazione calcistica organizzata dalla Tarros Sarzanese, trionfano i Pulcini 2008 dell'Enotria che precedono in classifica il Bogliasco.

Sarzana ( SP ) - Va agli archivi la terza edizione del memorial “Gabriele Sottoriva”, importante kermesse organizzata dalla società della Tarros Sarzanese in memoria dell'indimenticabile dirigente rossonero. L'atteso torneo giovanile, disputato mercoledì 1 maggio sul terreno del Berghini sotto l'attenta regia dell'instancabile responsabile Stefano Stano, ha visto al via le formazioni della Pistoiese, Tarros Sarzanese, Enotria, GS Pietà, Polis Genova, Carrarese, Margine Copertam Rivasamba, Don Bosco Genova, Arci Pianazze, Spezia Calcio, Venturina, Bogliasco, Porcari, Varedo, Tau Calcio, Ledakos, Golfo Paradisoproreccocamogliavegno, Valdivara 4 Terre e Acqui. Le venti formazioni, che sono state suddivise in quattro giorni, hanno dato vita a numerosi incontri ricci di emozioni e soprattutto gol dove alla fine ha trionfare è stata la società dell'Enotria che nell'attesa finale ha battuto 2-1 il Bogliasco, mentre chiudono al terzo e quarto posto le formazioni del Rivasamba e del Tau Calcio. Questi i risultati della prima fase - Girone A: Tarros - Polis Genova 1-1, Pietà 2004 - Pistoiese 1-0, Enotria - Tarros 0 -0, Polis Ge - Pietà 2004 1-0, Pistoiese – Enotria 0-3, Pietà 2004 - Tarros 0-1, Polis Ge - Pistoiese 5-1, Enotria – Pietà 5- 0, Pistoiese - Tarros 1-3, Polis Ge – Enotria 1-4. Classifica:Enotria 10, Tarros Sarzanese 8, Polis GE 7, Pietà 3, Pistoiese 0. Girone B: Carrarese – Pianazze 0-2, Margine Coperta- Rivasamba 0-0, Don Bosco - Carrarese 0-1, Arci Pianazze – Margine Coperata 0-1, Rivasamba - Don Bosco 5-0, Margine Coperta - Carrarese 1-0, Arci Pianazze- Rivasamba 0-2, Don Bosco – Margine Coperta 3-1, Rivasamba – Carrarese 1-1, Arci Pianazze - Don Bosco 3-0. Classifica Rivasamba 8, Margine C. 7, Arci Pianazze 6, Carrarese 4, Don Bosco 3. Girone C: Bogliasco – Spezia 5-0, Venturina - Porcari 0-1, Varedo – Bogliasco 0-3, Spezia – Venturina 0-0, Porcari – Varedo 1-2, Venturina – Bogliasco 1-2, Spezia - Porcari 0-0, Varedo – Venturina 3-1, Porcari - Bogliasco 0-4, Spezia - Varedo 0-0. Classifica: Bogliasco 12, Varedo 7, Porcari 4, Spezia 3, Venturina 1.Girone D: Valdivara 5 Terre - Tau calcio 1-1, Golfo Paradiso – Ledakos 1-2, Acqui – Valdivara 5 Terre 0-0, Tau calcio - Golfo Paradiso 2-0, Ledakos – Acqui 1-0, Golfo Paradiso –, Valdivara 5 Terre 2-2, Tau Calcio – Ledakos 1-1, Acqui - Golfo Paradiso 0-0, Ledakos – Valdivara 5 Terre 0-1, Tau Calcio - Acqui 4-0. Classifica: Tau Calcio 8, Ledakos 7, Valdivara 5 Terre 6, Golfo Paradiso 2, FC Acqui 2. Risultati Gironi fase finale - Girone Quarzo Tarros Sarzanese - Venturina 0-0, Carrarese – Valdivara 5 Terre 2-0, Tarros Sarzanese - Carrarese 1–0, Valdivara 5 Terre – Venturina 1- 1, Tarros Sarzanese – Valdivara 5 Terre 0–0, Venturina – Carrarese 1-0. Classifica: Venturina 7, Tarros Sarzanese 7, Carrarese 4, Valdivara 5 Terre 2. Girone Diamante: Margine - Acqui 2-0, Porcari – Pietà 1-2, Margine - Pietà 1-0, Porcari – Acqui 1-0, Margine - Porcari 3-0, Pietà – Acqui 0-1. Classifica: Margine Coperta 9, Pietà 3, Porcari 3, Acqui 3.

Girone Platino: Varedo – Pistoiese 1-2, Arci Pianazze - Golfo Paradiso1-0, Varedo - Golfo Paradiso 3-1, Arci Pianazze – Pistoiese 4-0, Varedo – Arci Pianazze 0-2, Golfo Paradiso – Pistoiese 0-1. Classifica: Arci Pianazze 9, Pistoiese 6, Varedo 3, Golfo Paradiso 0. Girone Smeraldo: Ledakos - Don Bosco 1-2, Polis Genova – Spezia 0-1, Ledakos – Spezia 3-0, Polis Genova - Don Bosco 1-1, Ledakos - Polis Genova 1-0, Spezia - Don Bosco GE 1-1. Classifica: Ledakos 6, Spezia 4, Don Bosco Ge 2, Polis Genova 1. Risultati Quarti di Finale: Enotria - Arci Pianazze 4-1, Rivasamba - Ledakos 3-0, Bogliasco – Venturina 2-0, Tau Calcio - Margine Coperta 1-1 ( 2 - 1 d.c.r.). Risultati Semifinali: Enotria - Tau Calcio 4-0, Rivasamba – Bogliasco 0-1 Risultati finale 3° e 4° posto: Tau calcio - Rivasamba 1-1 ( 2 - 3 d.c.r ). Risultati finale 1° e 2° posto: Bogliasco – Enotria 1-2. Classifica finale: Enotria, Bogliasco, Rivasamba, Tau Calcio Altopascio, Arci Pianazze, Ledakos, Margine Coperta, Venturina. A pari merito:Don Bosco Genova, Pistoiese, G.S. Pietà 2004, Polis Genova, Carrarese, Spezia, Academy Porcari, FBC Varedo, Golfo Paradiso, Valdivara 5 Terre, Acqui F.C e Tarros Sarzanese. Premi individuali: Miglior giocatore Girotti Alessio dell' Enotria. Capocannoniere Concarini Nicolò del Bogliasco. Miglior portiere ex ecquo Bergamino Giovanni e Gandolfo Nicolò del Rivasamba. Premio fair play alla squadra dell' Arci Pianazze. Premio squadra rivelazione alla Tau Calcio Altopascio