Memorial Ceccarelli, è l’Atletico Carrara ad alzare il primo trofeo “Geppo”

Fossone - Il derby tutto carrarino che valeva il primo memorial riservato alla categoria juniores dedicato a Giancarlo Ceccarelli detto “Geppo” è andato all’Atletico Carrara di mister Marco Farusi,dove ha prevalso di misura sui locali del Don Bosco Fossone. La manifestazione giovanile iniziata il 21 agosto ha visto scendere sul sintetico del “Duilio Boni” ottime squadre quale la Carrarese che aderiva all’invito con gli allievi nazionali 2003/04 allenata da Marino Spallanzani, le tre compagini della limitrofa liguria quali gli Juniores nazionali della Fezzanese di mister Piergiorgio Bonati, gli juniores regionali del Canaletto Sepor di Andrea Cervia e il Don Bosco Spezia di Claudio Tornar, un importante mix di categorie che ha espresso un ottimo tasso tecnico a questa kermesse ben organizzata, soprattutto si sono visti all’opera giovani di ottimo valore e di buone prospettive. L’Atletico Carrara inserito nel girone A con la finalista Don Bosco Fossone e Canaletto ha vinto tre partite su quattro, escludiamo quella sospesa per l’infortunio al giocatore del Don Bosco Fossone(dove era in vantaggio per 1-0) prima del definitivo stop, nella ripetizione pareggio per 1-1 per garantirsi il primo posto nel girone. Il Don Bosco Fossone in virtù dei due pareggi si riscatta battendo nella semifinale la quotata Fezzanese, dai verdi ci si aspettava qualcosa di più vista la categoria di appartenenza.

Tornando alla finalissima, per il terzo derby tra i due club di Carrara in pochi giorni, ha visto il pallino del gioco per lunghi tratti alla formazione di mister Farusi, sommando i due tempi alla fine ha meritato questo torneo. La stracittadina inizia con un’incursione di Bertini la sua conclusione finisce alta. Il buon fraseggio del team di mister Tarntino viene interrotto dopo diciotto minuti dal gol del vantaggio ospite su calcio di punizione dal limite di Alessandro Tortelli. La reazione dei giallo-rossi-blu è un colpo di testa di Antonelli su angolo di Freschi che finisce alto, le successive due punizioni dai sedici metri finiscono entrambe sulla barriera dell’Atletico. Il secondo tempo si apre con tiro dalla distanza del solito Bertini di poco alto, ma a colpire per la seconda volta sono gli ospiti con Petacchi che di testa devia nell’angolo basso sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti. Il finale di gara compreso il corposo recupero è del Don Bosco, sugli sviluppi di un fallo laterale Freschi riapre la sfida con il gol del 1-2 in mischia, ma la retroguardia dell’Atletico regge le ultime folate locali e resiste fino al triplice fischio. Al termine premiazione in campo, coppe del 1° Torneo dedicato a “Geppo” consegnate ai due capitani del combattuto derby da parte della presidentessa del Don Bosco Fossone Marina Ceccarelli.



Tabellino



Don Bosco Fossone-Atletico Carrara 1-2



Don Bosco Fossone :Mallegni Daniele(1’ st. Fialdini),Geloni(26’ Orlandi),Freschi, Antonelli, Bogazzi, Mallegni Davide, Vivaldi, Bernuzzi(35’ Bassani), Bertini, Micheloni(18’st. Borelli)(a disp. Zeni,Morelli) All. Tarantino

Atletico Carrara :Ambrosini, Petacchi, Bertucelli, Baudacci, Puccetti, Imparato(8’st. Piccioli) Tortelli, Guidi, Cinacci(31’ Pennucci),Bianchini,Galassi(a disp. Carcelli, Lombardini) All. Farusi

Arbitro : Panighni di Carrara

Marcatori : 18’ pt.Tortelli, 15’st. Petacchi, 24’st. Freschi