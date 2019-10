Memorial Antonello Carpanese, è il Genoa ad aggiudicarsi il trofeo

Bolano - Genoa CFC si aggiudica la seconda edizione del Trofeo Nazionale Antonello Carpanese, I piccoli grifoncini si sono imposti davanti a Spezia Calcio, Pianazze,San MarcoAvenza,Ceparana Calcio e Pontremolese.



Le squadre oltre ad offrire un buon gioco hanno mantenuto un comportamento leale e corretto per tutta la durata del Torneo, al termine come di consueto la cerimonia delle premiazioni per tutte le compagini a cura dell’Assessore alle politiche sociali Elisa Scappazzoni, unitamente a tutta la dirigenza rossonera.



Asdc Ceparna Calcio e Adf Ceparana Calcio Amatori ringraziano tutti gli atleti,i mister, dirigenti e genitori per la folta partecipazione e per il calore trasmesso a tutti i partecipanti. Un ringraziamento particolare a Garabini Fernando Edicola per aver offerto il Trofeo del torneo dedicato all’indimenticabile Anto.



Il prossimo appuntamento per quanto concerne i Tornei a carattere nazionale organizzati da Asdc Ceparana Calcio è previsto nel mese di dicembre, in tale periodo si svolgerà il III Memorial Roberto Puccetti dove a scendere in campo saranno le categorie esordienti delle annate 2007 e 2008.