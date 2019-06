Memorial Alfonso Pistone, al Canaletto la vittoria nella categoria Pulcini 2009

La Spezia - Il Canaletto Sepor si aggiudica per la categoria Pulcini 2009, la finalissima del 1° Memorial “Alfonso Pistone”, prestigiosa rassegna che la società del presidente Claudio Cerrone ha voluto dedicare all’indimenticabile allenatore che ha fatto la storia del calcio spezzino. Sono le ultime

battute di una manifestazione che ha visto la presenza di oltre tremila spettatori al campo “Tanca” e che si svolge con il patrocinio di Good Job srl e Ricel srl. I canarini guidati da Davide Dido e Graziano Zignego hanno superato in finale il San Marco Avenza grazie a Francesco Privitera e Martino Pieroni, mentre sul podio sale il Filvilla che non ha problemi con le ragazze dello Spezia con Ruben Ballestracci super con un poker di gol.

Alle premiazioni coordinate dal direttore generale canarino Fabrizio Vaccarini, dal responsabile della scuola calcio canarina Ugo Questa, dal presidente degli allenatori spezzini Alteo Bolognini e dai dirigenti Claudio Pierini, Costabile Comunale e Paolo Maggiani e dal Direttore Tecnico della Scuola Calcio Angelo Colletta, sono intervenuti i famigliari del compianto Alfonso, il fratello Giovanni, la figlia Barbara, i nipoti, Matteo, Luca e i gemelli Mattia e Samuele. Grande lo sforzo organizzativo dei dirigenti e collaboratori gialloblu per il buon andamento di una manifestazione che ha visto la disputa di oltre 200 partite, con la partecipazione di un migliaio di baby calciatori: Gianni Lupi, Cesare Tedeschi, Karim, Massimo Lo Bue, Paolo Damnotti, Roberto Chiantaretto, Fabio Bisogno, Rolando Bologna, Gianfranco Godani, Daniele Trentacoste ed altri ancora.



Pulcini 2009



Finali.



1°/2°posto



Canaletto A-San Marco 2-1 (Privitera, Pieroni; Ribolini),

Canaletto A: Samyr, Barbieri, Lleshi, Mattiuzzo, Memia, Morlando, Pieroni (1), Privitera (1), Simonelli, Miano. All.ri Dido e Zignego.

San Marco: Saccomani, Bonucelli, Rosini, D’Alessandro, Ribolini (1), Ussi, Amato, Pagliai, Bertani, Guarnieri. All. Santucci.

3°/4° posto.



Filvilla-Spezia 7-0

Filvilla: Moretti, Ballestracci (4), Bergantini, Cappelli, Castagnola (2), Manati, Palladini (1), Simonetti. All. Fabbri. Spezia: Lisei, Borgna, Bonacorsi, Basso, Viaggi, Mori, Colaiacomo, Trombella, Argiolas, Sasso, Molinari. All. Mazzola.



Pulcini 2010



5°/6° posto



Colli Ortonovo-Borgo 7-8

Colli: Saettini, Sperandeo, Manzo, Cardinali (3), Manna (2), Diaw, Conti, Landucci. All. Pampana. Borgo: Rocchi, Vatteroni (3), Cabani, Ducati, Ene (1), Rombo (1). All. Alpinoli.



Pulcini 2008.



Finali. 3°/4°posto: Ceparana-Massese 0-3 (Mansili, Tonarelli, Antonioni);

5°/6°posto: Santerenzina-Levante 4-8 (Trifoglio, Fiore, Melosci, Buongiovanni; Piccoli, Resta 5, Ficara 2); 7°/8°posto: Canaletto A-Canaletto B 11-2 (Carletti 7, Rechichi 2, Reyes, Dittillo; Marchetto A. 2).



Esordienti 2006.



Girone A: Canaletto A-Don Bosco 2-3 (Cecchinelli, Simoni; Ferretti, Bravi 2), Canaletto A-San Marco 3-0 (Bortone, Cecchinelli), Don Bosco-San Marco 1-2 (Pignotti; Sommovigo, Lagomarsini),



Classifica: Canaletto (+2), Don Bosco (0) e San Marco (-2) 3.

Girone B: Pontremolese-Tarros 1-7 (Olivieri; Di Salvo 3, Sturli, Di Pace, Venè, Chiodetti), Pontremolese Aullese 1-1 (5-4, Sordi; Germi), Tarros-Aullese 1-1 (2-4. Rosaia; Lazzeroni).

Classifica: Tarros 4, Aullese 3, Pontremolese 2.



Ecco il programma della giornata finale: alle 18.30 Massarosa-Sesta Godano (3°/4° posto 2007), alle 19.20 Pontremolese-La Foce (1°/2° posto 2007), alle 20.10 Don Bosco-Aullese (3°/4°posto 2006), alle 21 Canaletto-Tarros (1°/2° posto 2006).