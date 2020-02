La Spezia - Grande soddisfazione in casa Canaletto Sepor per la convocazione del portiere classe 2005 Matteo Gaggini al raduno della Nazionale Under 15 Dilettanti in quel di Tirrenia dove il giovane N°1 dei "canarini" si è messo in luce con ottime parate.



La società spezzina nel fare i più sinceri complimenti al ragazzo si è voluta congratulare anche con tutti gli allenatori e i collaboratori del proprio Settore Giovanile per un altro importante risultato conseguito.