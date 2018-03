Massimo Ruggeri è un nuovo osservatore del settore giovanile della Tarros Sarzanese

Sarzana ( SP ) - Nuovo arrivo per quanto riguarda la dirigenza della Tarros Sarzanese, Massimo Ruggeri è stato nominato osservato del settore giovanile, per migliorare ancora di più un settore d'eccellenza del nostro calcio nostrano. Oreste Petrucci e Gian Luca Buttu, in considerazione dell'importante crescita tecnica e numerica del settore giovanile, hanno deciso che per avvicinarsi sempre di più ad un organizzazione professionistica sia essenziale una persona che segua più partite possibili in modo di poter avere sempre sotto controllo quelli che potrebbero essere i nuovi arrivi in casa Tarros Sarzanese. Contentissimo il Direttore Generale Stefano Lucchi che vede entrare in società una splendida persona, da sempre uomo Tarros Sarzanese, nonché un gran conoscitore e amante di calcio giovanile.. È quindi sempre più chiara l'ambizione della società del presidente Pietrobono di puntare forte sulla crescita di nuova calciatrici del nostro territorio e non.