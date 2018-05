Lo Spezia affonda il Genoa

Gli aquilotti, trascinati dalle reti di Piccoli, Bordin e Conte, partono con il piede giusto nella fase finale regionale riservata alla categoria dei Giovanissimi Fascia B. Mercoledì la sfida contro la Sampdoria.

La Spezia - Inizia nel migliore dei modi l’avventura dello Spezia Calcio nella fase finale regionale riservata alla categoria dei Giovanissimi Fascia B. La formazione guidata dal tandem Tonelli – Guerrato, infatti, impone una severa lezione al Genoa di mister Tomero sul terreno del “Pertini” di Genova. Bastano appena 25 minuti agli aquilotti per chiudere senza appello la contesa: al 10’ è Piccoli a spezzare gli equilibri e capitalizzare al meglio l’assist fornito da Campana. Passano altri dieci minuti e questa volta è Bordin a realizzare il due a zero al termine di una grande azione personale. A mettere il sigillo definitivo è Conte che di testa batte per la terza volta l’estremo difensore genovese. Anche nella ripresa i bianchi non smettono di creare apprensione alla retroguardia rossoblù: all'8' Di Giorgio manda fuori di un soffio, al 15' la conclusione di Bordin ha stessa sorte, mentre al 20', il colpo di testa del nuovo entrato Benvenuto termina di poco sopra la traversa. Appuntamento ora per mercoledì prossimo quando, al Centro Sportivo Intels Training Center “Bruno Ferdeghini”, sarà la Sampdoria a far visita agli aquilotti.



GENOA-SPEZIA 0-3

Marcatori: 10'pt Piccioli, 20'pt Bordin, 25'pt Conte (S)



GENOA: Burgisi, Ferretti, Lurani, Campanella, Colucci (c), Arata, Filippini, Pastorino, Nicolini, Hanseruigi, Toskaj (A disp: Boschi, Gaiezza, Deseri, Ghinassi, Canellini)



Allenatore. Tomero A.



SPEZIA: Abbaterusso, Conte, Michelucci, Cappelli (c), Caddeo, Garzia, Loffredo, Bordin, Campana, Piccioli, Di Giorgio (A disp.: Casto, Andreani, Frediani, Berti, Maccarone, Lorenzini, Benvenuto)



Allenatore Tonelli A. - Guerrato M.