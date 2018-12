Leonardo Bertolini dal Mamas Giovani al Pontedera

Il giovane quindicenne spezzino cresciuto nei "Torelli" gioca ora nella squadra di categoria del sodalizio pisano di Lega Pro

La Spezia - Al Pontedera per quattro anni Leonardo Bertolini, annata 2003, esterno spezzino cresciuto nel Mamas Giovani fra il “Bonanni” alla Chiappa e il “Pieroni” alla Pieve. Bertolini vive così oggi in convitto nella città della provincia pisana, dove studia e intanto gioca nella squadra di categoria della società toscana di Lega Pro, avventura fantastica per un ragazzo di una quindicina d’anni. Claudio Libori, ultimo suo allenatore al Mamas, lo definisce giocatore completo; al punto da poter giocare su entrambe le fasce e adattarsi a farlo pure per linee interne. Anche come carattere, sempre a detta di Libori, non lo si può discutere: molto retto, allo stesso tempo assai di compagnia, nonché trascinatore.

Sulla stessa linea il suo precedente trainer, pure lui “ex” del sodalizio “rosso”, Maurizio Santi.

"Leo è un ragazzo sensibile, negli allenamenti serio, puntuale e scrupoloso" – afferma quest’ultimo – "che se continuerà ad applicarsi così farà di sicuro strada. Sul piano tecnico la sua completezza non si discute, prova ne sia che il suo rendimento è lo stesso sulla fascia destra, come sulla sinistra."