Le formazioni spezzine iscritte ai campionati giovanili

La Spezia - Il Comitato Regionale Liguria nella giornata di ieri ha reso note le formazioni iscritte al prossimi campionati Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14, che da questa stagione vedrà due fasi distinte: una prima fase a livello provinciale ed una seconda fase finale per l'assegnazione dell'ambito titolo regionale di categoria. In attesa dei giorni e del calendario ufficiale della stagione 2020/2021, andiamo a vedere le formazioni spezzine iscritte ai campionati.



Campionato Under 17: Arci Pianazze, Canaletto Sepor, Canaletto Sepor “B”, Ceparana Calcio, Colli Ortonovo, Don Bosco Spezia Calcio, Levanto Calcio, Luni Calcio, Magra Azzurri, Mamas Giovani, Santerenzina, Tarros Sarzanese e Valdivara 5 Terre.



Campionato Under 16 : Arci Pianazze, Canaletto Sepor, Canaletto Sepor “B”, Ceparana Calcio, Club Levante, Colli Ortonovo, Don Bosco Spezia Calcio, Follo Calcio, Mamas Giovani, Santerenzina, Tarros Sarzanese e Valdivara 5 Terre.



Campionato Under 15 : Arci Pianazze, Canaletto Sepor, Canaletto Sepor “B”, Club Levante, Colli Ortonovo, Don Bosco Spezia Calcio, Follo Calcio, Levanto Calcio, Luni Calcio, Magra Azzurri, Mamas Giovani, San Lazzaro Lunense, Santerenzina e Tarros Sarzanese.



Campionato Under 14 : Arci Pianazze, Canaletto Sepor, Canaletto Sepor “B”, Ceparana Calcio, Colli Ortonovo, Don Bosco Spezia Calcio, Don Bosco Spezia Calcio “B”, Follo Calcio, Magra Azzurri, Santerenzina e Tarros Sarzanese.