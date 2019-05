Le Pianazze di mister Musto si assicurano la "Sorriso Francescano Cup 2019"

I granata battono in una finale tirata il Turano Calcio. Entrambe le formazioni si assicurano il "pass" per partecipare al II Memorial Fiondella del 26 Maggio prossimo. Sul podio anche il Don Bosco che supera la Levante nella finale per il 3/4 posto

La Spezia - Con la vittoria del G.S. Pianazze di mister Renato Musto, con un netto 4 a 1 a spese del Turano Calcio, si chiude la prima edizione della "Sorriso Francescano Cup 2019", rassegna di calcio a 7 valevole come qualificazione al "II Memorial Fiondella".

Pianazze e Turano Calcio vanno dunque ad aggiungersi ad un'entry list già composta da A.C. Spezia Calcio, Fiorentina, U.S. Sampdoria. S.P.A.L., Carpi, Lucchese e Club Levante (cui è stata concessa una wild card per partecipare) ai nastri di partenza per l'evento del 26 maggio.

Terza posizione finale per il Don Bosco Spezia, che si garantisce il podio grazie alla splendida tripletta di Capponi a suggellare un tirato 3 - 2 ai danni della formazione di casa del Levante Calcio andata a segno con Saiano e Putzu.

Nella finalissima, il Turano si affida ai gol di bomber Bellè e alle strepitose parate di Santucci, ma nulla può sulla doppietta di Rotella e i gol di Fedi e Melecchi che garantiscono vittoria e titolo ai granata della Pianazze.

Erano sedici le formazioni al via, sotto la direzione dell'Asd Club Levante, in una full-immersion di calcio giocato per un totale di 40 incontri disputati nei rettangoli a 7 degli impianti del Padre Dionisio Sporting Club e Centro Sportivo La Pianta.

Dalla 16° alla 9° posizione si sono classificate: Pontremolese, Il Borgo, Valdivara 5 Terre, Pianazze B, Oratorio Nazzano, La Foce, Don Bosco Fossone e Sporting Apuania. Ottava piazza per la Tarros Sarzanese preceduta da Ceparana, Canaletto, e Perticata Calcio. Fuori dal podio la formazione di casa del Levante Calcio.

Premiazioni a cura del segretario generale del Levante Vincenzo Flaminio, alla presenza di tutto il direttivo della neonata società spezzina. Premio speciale "miglior giocatore del torneo" assegnato al portiere del Turano Calcio Santucci.