La settima edizione del “Memorial Lamioni” va al Genoa

La Spezia - Nella giornata di venerdì 1 novembre si è disputata la settimana edizione dell'importante “Memorial Lamioni”, manifestazione nazionale di calcio giovanile organizzata dalla società rossonera della Tarros Sarzanese e riservate alla categoria dei Pulcini 2010. Ennesimo capolavoro del responsabile dei tornei Stefano Stano che ha organizzato in modo impeccabile la kermesse che ha visto al via venti formazioni, oltre ad un pubblico della grandi occasioni che ha seguito con calore l'intera manifestazione. Hanno presso parte a questa edizione, infatti, le formazioni della Tarros Sarzanese, Don Bosco Spezia Calcio, Cantera Massese, Tau Calcio Altopascio, Oltrera Pontedera, Follonica Gavoranno, Armando Picchi Livorno, Academy Porcari, Maliseti Tobbianese, Santa Maria Rapallo, Polis Genova, Bogliasco, Rivasamba, Accademia Calcio Como, Enotria e le società professioniste dello Spezia Calcio, Genoa, Carrarese, Pistoiese e Pisa. Al termine dei giorni di qualificazione, disputati nel centro sportivo Berghini e allo Stadio Miro Luperi, si sono qualificate alla fase finale le formazioni dello Spezia Calcio, Genoa, Pisa, Enotria e l'Accademia Como. Trionfo rossoblu - A salire sul gradino più alto del podio è la formazione ligure del Genoa che ha messo in fila l'Accademia Como, Enotria, Pisa e Spezia Calcio. Completano la classifica le formazioni dell'Academy Porcari, Don Bosco Spezia Calcio, Santa Maria Rapallo, Carrarese, Polis Genoa, Rivasamba, Pistoiese, Tarros Sarzanese, Armando Picchi Livorno, Oltrera Pontedera, Tau Calcio Altopascio, Cantera Massa, Follonica Gavoranno, Maliseti Tobbianese e Bogliasco. Al termine la premiazioni a cura dello staff rossonero con trofei per le prime classificate, coppe per tutte le società e una pergamena in ricordo a tutti i piccoli calciatori, mentre i premi individuali sono andati a Patrone del Genova ( miglior portiere ), Perugini dell'Accademia Como ( miglior giocatore ) e Pardini del Tau Calcio Altopascio ( miglior realizzatore ). Di seguito i risultati della manifestazione:



Girone A: Tarros - Tau Calcio 2- 1; Pistoiese - S. Maria Rapallo 0 – 0; Enotria – Tarros Sarzanese 0 – 0; Tau calcio - Pistoiese 3 – 0; S. Maria Rapallo - Enotria 0 – 3; Pistoiese – Tarro Sarzanese 2 – 1; Tau calcio - S. Maria Rapallo 1 – 2; Enotria - Pistoiese 1 – 0; S. Maria Rapallo – Tarros Sarzanese 2 – 1; Tau Calcio - Enotria 0 – 1. Classifica: Enotria 10 P, S. Maria Rapallo 7 P, Pistoiese 4 P, Tarros 4 P, Tau 3 P



Girone B; Spezia - Oltrera 3 – 0; Picchi - Polis Ge 0 – 0; Follonica G. - Spezia 0 – 4; Oltrera - Picchi Li 0 – 1; Polis GE - Follonica Gav.1 – 0; Picchi LI - Spezia 0 – 4; Oltrera - Polis GE 0 – 0; Follonica Gav - Picchi LI 1 – 0; Polis GE - Spezia 0 – 2; Oltrera - Follonica Gav. 3 - 0

Classifica: Spezia 12 P, Polis GE 5 P, Picchi LI 4 P, Oltrera 4 P Follonica Gav 3 P



Girone C: Pisa - Carrarese 1 – 0; Bogliasco - Cantera 0 – 0; Acca. Como - Pisa 4 – 0; Carrarese - Bogliasco 1 – 0; Cantera - Acc. Como 0 – 2; Bogliasco – Pisa 0 – 6; Carrarese - Cantera 0 – 0; Acc. Como - Bogliasco 2 – 0; Cantera – Pisa 0 – 3; Acc. Como - Carrarese 2 – 0. Classifica : Acc. Como 12 P, Pisa 9 P, Carrarese 4 P, Cantera 2 P, Bogliasco 1 P



Girone D: Don Bosco SP - Rivasamba 1 – 0; Genoa - Ac. Porcari 0 – 1; Maliseti - Don Bosco SP. 0 – 4; Rivasamba - Genoa 1 – 2; Ac. Porcari – Maliseti 1 – 0; Genoa - Don Bosco SP. 2 – 1; Rivasamba - Ac. Porcari 1 – 0; Maliseti - Genoa 0 – 3; Don Bosco SP - Ac. Porcari 1 – 1; Rivasamba - Maliseti 3 – 1. Classifica: Genoa 9 P, Ac Porcari 7 P, Don Bosco SP 7 P, Rivasamba 3 P, Maliseti 0 P



Girone 16° / 20° Posto: Tau - Follonica 6 – 0;Cantera - Bogliasco 1 – 0; Tau - Maliseti 6 – 0; Follonica - Cantera 1 – 1; Bogliasco - Maliseti 0 – 1; Tau - Cantera 1 – 1; Follonica - Bogliasco 2 – 0; Cantera - Maliseti 0 – 0; Tau - Bogliasco 3 – 2; Follonica - Maliseti 2 – 2: Classifica: Tau 10 P, Cantera 6 P, Follonica 5 P, Maliseti 5 P, Bogliasco 0 P



Girone 11° / 15° Posto: Rivasamba - Tarros 0 – 0; Ar. Picchi - Oltrera 3 – 2; Rivasamba - Pistoiese 3 – 0; Tarros - Ar. Picchi 1 – 1; Oltrera - Pistoiese 0 – 1; Rivasamba - Ar. Picchi 3 - 2

Tarros - Oltrera 1 – 0; Ar. Picchi - Pistoiese 0 – 3; Rivasamba - Oltrera 0 – 3; Tarros - Pistoiese 0 – 0. Classifica: Pistoiese 7 P, Rivasamba 7 P, Tarros 6 P, Ar. Picchi 4 P, Oltrera 3 P



Girone 6° / 10° Posto; Ac. Porcari - Carrarese 1 – 0; Polis GE - Don Bosco SP. 0 – 2 S.M. Rapallo - Ac. Porcari 0 – 3; Carrarese - Polis GE 1 – 1; Don Bosco SP - Rapallo 3 – 0; Polis GE - Ac. Porcari 0 – 1; Carrarese - Don Bosco SP. 2 – 1; Rapallo - Polis GE 1 – 0; Don Bosco SP - Ac. Porcari 0 – 2; Carrarese - S.M. Rapallo 1 – 2 Classifica: Ac Porcari 12 P, Rapallo 6 P, Don Bosco 6 P, Carrarese 4 P, Polis GE 1 P



Girone 1° / 5° Posto; Spezia - Enotria 0 – 0; Acc. Como - Pisa 2 – 0; Genoa - Enotria = 2 – 0; Spezia – Pisa 0 – 2; Acc. Como - Genoa 0 – 0; Enotria - Pisa 0 – 0; Spezia - Acc. Como 0 – 1; Genoa - Pisa 1 – 0; Acc. Como - Enotria 0 – 4; Spezia - Genoa 0 – 0: Classifica: Genoa 8 P, Acc. Como 7 P, Enotria 5 P, Pisa 4 P, Spezia 2 P