La figura del dirigente accompagnatore nel calcio giovanile: OK il primo seminario del Follo 2012

“O.k.” il primo degli otto seminari che il Follo Calcio terrà in questa stagione sportiva in qualità di Scuola calcio “Elìte” riconosciuta a livello federale.

Argomento del seminario “La figura del dirigente accompagnatore nel calcio giovanile”, illustrata per l’occasione dal Direttore generale follese, Piero Rovani. Non mancavano peraltro alla Cittadella dello sport locale il presidente regionale ligure della federcalcio, Giulio Ivaldi, né quello provinciale Doriano Crovara.



"E’ stato esposto quello che è il ruolo – ha spiegato Rovani – del cosiddetto dirigente d’annata, ossia l’accompagnatore della squadra rappresentante la società in una determinata annata giovanile, il quale deve fare in tal chiave un po’ da “front office” della stessa: a lui devono fare riferimento non solo i giocatori, ma i loro genitori, gli stessi avversari; a lui s’appoggiano i tecnici. Egli deve pertanto prepararsi per intendersi di tutto, tecnica, normativa, privacy ecc. ecc."



Infine al termine il presidente Ivaldi, che aveva aperto l’evento, s’è soffermato a spiegare ai Giovanissimi del Follo che sul campo vi avevano conquistato la qualificazione…la loro esclusione per ragioni burocratico-normative (fra risultati a tavolino e partite ripetute) dal campionato regionale della propria categoria.