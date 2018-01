La Spezia- La Tarros Sarzanese si aggiudica il 7° trofeo “Cesare Mori” rassegna per Esordienti 2006, inserita nella manifestazione “Natale Canarino 2017” che si è conclusa al campo “Tanca” a cura del Canaletto Sepor che vuole ricordare personaggi sportivi che hanno fatto la storia della gloriosa società gialloblu. Il combattuto torneo che ha visto al via ben 12 formazioni della nostra provincia e della vicina Toscana, era intitolato a Cesare Mori, per anni presidente onorario del Canaletto, fondatore nel dopoguerra nel 1947 della Sepor Terrestre Marittima, sicuramente una geniale intuizione e grande tifoso dello Spezia calcio del quale deteneva una delle prime tessere di tribuna dagli anni cinquanta.

I rossoneri di Silvio Borghini hanno avuto ragione nell’epilogo del Follo guidato dal ex aquilotto Marco Rossinelli grazie a Filippo Chiodetti. Al terzo posto lo Spezia di Enrico Barillari senza problemi con il Colli Ortonovo di Omar Mannini con David Vicari in grande giornata con un poker di gol.

Al termine le premiazioni con premi e riconoscimenti a tutte le finaliste grazie alla collaborazione con la Locanda Alinò degli appassionati Ciro e Beppe Di Cristo.

A fare gli onori di casa il presidente Claudio Cerrone, una vecchia gloria canarina come Luciano Biscioni, il presidente degli allenatori spezzini Alteo Bolognini, il direttore generale Fabrizio Vaccarini e i dirigenti Sabrina Benassi, Michela Bianchi, Paolo Maggiani, Gianni Lupi, Rolando Bologna, Costabile Comunale, Stefano Risso e Gennaro Papa.



Finale 5°/6°posto

Canaletto S.-Arci Pianazze 5-0

Canaletto S.: Vezzi, Bartoli, Vergai, Menacho, Serio, Cuccio, Milazzo, Pondelli, Cecchinelli, Montali, Meoni, Di Pelino, Mainardi. All.Valtancoli.

Arci Pianazze: Stirbu, Villani, Scamporrino, Gardoni, Palmieri, Marrai, Balbarini, Brogi, Spera, Marchese, Dodero. All.Pisani.

Reti: Cecchinelli 2, Milazzo, Simoni, Di Pelino.



Finale 3°/4° posto

Spezia-Colli Ortonovo 7-0

Spezia: Guerisoli, Fantinati, Corrado Samuele, Corrado Mattia, Piras, Baldetti, Lorenzelli, Fellci, Agrò, Benassi, Vicari, Brio. All. Barillari.

Colli Ortonovo: Ismari, Khalyl, Salvini, Casti, Di Salvo, Montali, Bettelani, Suleiman, Simonelli, Guerrieri. All. Mannini.

Reti: Vicari 4, Baldetti, Brio, Corrado S.



Finale 1°/2°posto

Tarros Sarzanese-Follo 1-0

Tarros S.: Cavazzoni, Fregosi, Delussu, Losso, Miserendino. Dumani, Cogliolo, Chiodetti, Scrimenti, Tintori, Venè, Mazzi. All. Borghini.

Follo: Comiran, Tonelli, Tesone, Elmazi, Torrini, Rovani Emiliano, Dolesi, Rovani Matteo, Perez Mendez, Ronchetti. All. Rossinelli.

Rete: Chiodetti.