La Tarros Sarzanese dimostra di poter stare tra le “grandi”

Sarzana ( SP ) - Ancora una grande soddisfazione per il Settore Giovanile della Tarros Sarzanese. I rossoneri di mister Jacopo Foschi, infatti, si piazzano al sesto posto nel torneo Città di Pistoia, importante torneo nazionale riservato alla categoria dei Pulcini 2007. I “Red Devils” spezzini approdano al torneo grazie alle vittorie conquistate contro il San Giuliano ( 1-0), Academy Tau ( 2-1) e Montagne Pistoiesi ( 8-0) diventando, cosi, la prima delle sei finaliste su 24 formazioni. Centrata la qualificazione alla seconda fase, i rossoneri, conquistano anche l'accesso alla fase finale del torneo, dove scendono in campo anche le formazione professioniste, grazie alla pirotecnica vittoria conquistata contro la formazione del Lido di Camaiore, quest'ultima sconfitta per tre reti a due. Nel girone finale la Tarros Sarzanese, seppur disputando una buona partita, perde di misura contro l'Empoli per poi rifarsi contro la Carrarese (2-0) e trionfare, nella finale per il quinto e sesto posto, contro il Pisa Calcio, quest'ultimo sconfitto 5-4 dopo i calcio di rigore. Al termine della manifestazione mister Foschi ha rilasciato la seguente dichiarazione: “ Sono molto soddisfatto di questo importante quinto posto, anche perchè nelle precedenti edizioni mai nessuna formazione dilettante era risuscita nell'impresa di piazzarsi nei quartieri alti della classifica. Credo non ci sia stato modo migliore per chiudere il mio ciclo di due anni con l'annata dei Pulcini 2007. Un ciclo che ci ha visto trionfare i molti tornei ma soprattutto voglio ricordare anche l'ottimo terzo posto ottenuto alla fasi regionali l'anno scorso nel torneo “Sei Bravo a Scuola” dove abbiamo chiuso dietro a Sampdoria e Genoa. Voglio di ringraziare la società che mi ha dato la possibilità di partecipare a questi tornei ma permettimi anche di ringraziare pubblicamente Oreste Petrucci, i genitori, i miei ragazzi oltre ai mio dirigente Manuel Soldati e ai miei collaboratori Vingiano e Polio”.